成龍女徒弟情慾劇迎生涯最大尺度演出　吳慷仁演同志與露股男同框

台灣混血「龍女郎」瑞瑪．席丹（Rima Zeidan），曾主演Netflix上映製作的成龍電影《狂怒沙暴》（Hidden Strike），跟隨成家班受訓轉身「成龍女徒弟」，成為電影中的唯一打女，上映時仙氣美貌與動作身手成為焦點。瑞瑪．席丹最近主演台灣都市情慾劇集《親密之海》，劇集即將於七月在Amazon Prime Video播出，與李銘順、吳慷仁、于子育及蔡亘晏合演，並與李銘順發展感情線及上演大尺度激情戲份！

瑞瑪早於2018年分享與成龍合作的相片。（瑞瑪席丹IG圖片）

台灣混血美女演員瑞瑪．席丹，成為《狂怒沙暴》的唯一打女。（瑞瑪席丹IG圖片）

瑞瑪為了拍攝《狂怒沙暴》更要在臉上化上傷痕妝容。（瑞瑪席丹IG圖片）

瑞瑪在電影中有一段短刀近身搏擊的橋段。（瑞瑪席丹IG圖片）

據台媒報道，瑞瑪．席丹於《親密之海》劇情中飾演李銘順的情人，更上演從影生涯最大尺度的親密戲份，她笑言：「不敢邀請父母、弟弟來看！」回憶拍攝時，瑞瑪．席丹直指一開始與李銘順均非常尷尬，但透過劇組親密指導員的協調，正式拍攝時馬上投入戲份：「我怎麼親李銘順都不是問題了！」對於劇情中探討愛與慾，瑞瑪．席丹亦持正面開放態度：「因為慾望的氾濫，人性才會那麼複雜，就像《親密之海》中所說的，你該怎麼選擇。」

瑞瑪．席丹與李銘順在《親密之海》裡飾演情人。（《親密之海》劇集劇照）

瑞瑪．席丹與李銘順在《親密之海》裡飾演情人。（《親密之海》劇集劇照）

瑞瑪．席丹主演情慾劇集《親密之海》，飾演一位海外歸來的美女。（《親密之海》預告截圖）

瑞瑪．席丹主演情慾劇集《親密之海》，飾演一位海外歸來的美女。（《親密之海》預告截圖）

瑞瑪．席丹主演情慾劇集《親密之海》，飾演一位海外歸來的美女。（《親密之海》預告截圖）

瑞瑪．席丹於《親密之海》上演從影生涯最大尺度情慾戲份。（《親密之海》預告截圖）

瑞瑪．席丹於《親密之海》上演從影生涯最大尺度情慾戲份。（《親密之海》預告截圖）

瑞瑪．席丹於《親密之海》上演從影生涯最大尺度情慾戲份。（《親密之海》預告截圖）

瑞瑪．席丹於《親密之海》上演從影生涯最大尺度情慾戲份。（《親密之海》預告截圖）

同劇演出的金馬影帝吳慷仁，則飾演一位仰慕李銘順的同志，在劇情中上演《破浪男女》後最大尺度同志情慾戲份，在預告片中已經與露股男演員同框，令觀眾想入非非。吳慷仁對於再次演出激情題材作品，表示：「人與人之間關係的表象，不見得代表真實，《親密之海》對人性的描述讓人驚豔！」

吳慷仁在《親密之海》劇情中飾演一位男同志，對李銘順飾演的上司感興趣。（《親密之海》劇集劇照）

吳慷仁在《親密之海》亦有不少同志激情戲份。（《親密之海》預告截圖）

吳慷仁在《親密之海》亦有不少同志激情戲份。（《親密之海》預告截圖）

吳慷仁在《親密之海》亦有不少同志激情戲份。（《親密之海》預告截圖）

吳慷仁在《親密之海》亦有不少同志激情戲份。（《親密之海》預告截圖）

吳慷仁在《親密之海》亦有不少同志激情戲份。（《親密之海》預告截圖）

吳慷仁在《親密之海》亦有不少同志激情戲份。（《親密之海》預告截圖）

即睇更多瑞瑪．席丹靚相！

混血兒瑞瑪同時是演員、歌手以及模特兒，其精緻五官與才華令她人氣極高。（瑞瑪席丹IG圖片）

瑞瑪多年後從意外中身心恢復，亦不介意分享拍到自己疤痕的相片。（瑞瑪席丹IG圖片）

瑞瑪在手臂、背部及腿部也有意外後的傷疤。（瑞瑪席丹IG圖片）

瑞瑪不會因為身體上的疤痕而避免穿着露出肩背與腿部的衣服。（瑞瑪席丹IG圖片）

瑞瑪積極面對低谷，為人亦非常樂天陽光。（瑞瑪席丹IG圖片）

（瑞瑪席丹IG圖片）

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（瑞瑪席丹IG圖片）

（瑞瑪席丹IG圖片）

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