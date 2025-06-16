醬園弄︱趙麗穎缺席影展引抨擊　楊冪一個動作有意避章子怡超明顯

內地奇案懸疑電影《醬園弄》，由雙料金像最佳導演陳可辛執導，大滿貫影后章子怡夥拍楊冪、趙麗穎、雷佳音及大鵬等主演，去年於康城影展舉行世界首映後，終於定檔今年6月21日在中國公映。近日以陳可辛、章子怡為首的《醬園弄》團隊，密鑼緊鼓出席「2025微博電影之夜」頒獎禮、「第27屆上海國際電影節」開幕禮及影展路演等活動，展開電影宣傳，其餘主演均先後出席，唯獨第三女主角趙麗穎從未現身，引起觀眾影迷熱議！

以章子怡為首的《醬園弄》團隊已展開路演為電影進行宣傳。（視覺中國）

以章子怡、陳可辛為首的《醬園弄》團隊已展開路演為電影進行宣傳。（視覺中國）

《醬園弄》早前定下檔期後，推出一系列角色造型劇照，在章子怡飾演詹周氏突破性造型震撼觀眾外，楊冪飾演獄中貧婦王許梅、趙麗穎飾演千金小姐西林，亦引起觀眾關注。外界推測女主角章子怡以外，其次為楊冪戲份最重、趙麗穎戲份則在女演員中排行第三，雖然論當前國內流量與熱度，趙麗穎均更勝於兩位前輩，然而若論國際影壇地位，章子怡仍位處《醬園弄》演員班底之冠。

第一女主角章子怡飾演詹周氏，突破性造型震撼觀眾。（《醬園弄》微博圖片）

第二女主角楊冪飾演獄中貧婦王許梅，估計戲份亦相當重。（《醬園弄》微博圖片）

第三女主角趙麗穎飾演千金小姐西林，戲份應為女演員中排行第三。（《醬園弄》微博圖片）

隨《醬園弄》展開宣傳，不少網民抨擊趙麗穎缺席各大小公開活動，連上海國際電影節都未見蹤影，直指「耍大牌」、「擺出高姿態」與「不合群」等；亦有觀眾認為趙麗穎有意避開章子怡，讓外界目光集中於真正的女主角身上，以免鋒芒過露。

趙麗穎自去年康城影展開始，從沒有隨《醬園弄》團隊宣傳。（視覺中國）

章子怡去年攜《醬園弄》出席康城影展。（視覺中國）

陳可辛導演去年攜同《醬園弄》演員章子怡、大鵬與楊冪出席康城影展首映。（視覺中國）

在趙麗穎以外，從各公開活動相片中亦可見，楊冪亦有意保持低調，與陳可辛、章子怡所位處的核心保持距離，一直站在紅地氈、舞台或影院大合照的邊角，其中亦以上海國際電影節的紅氈最為明顯，楊冪作為第二女主角竟站在團隊的右上方，似乎對章子怡相當忌憚，怕惹來搶章子怡風頭的話柄！

陳可辛、章子怡為首的《醬園弄》團隊亮相2025上海國際電影節。（視覺中國）

楊冪隨《醬園弄》團隊亮相2025上海國際電影節時，明顯與章子怡保持大距離，與其名氣並不相符。（視覺中國）

楊冪隨《醬園弄》團隊亮相2025上海國際電影節時，明顯與章子怡保持大距離，與其名氣並不相符。（視覺中國）

楊冪隨《醬園弄》團隊亮相2025上海國際電影節時，明顯與章子怡保持大距離，與其名氣並不相符。（視覺中國）

楊冪隨《醬園弄》團隊亮相2025上海國際電影節時，明顯與章子怡保持大距離，與其名氣並不相符。（視覺中國）

相反，在《長安的荔枝》團隊亮相同日的紅地氈時，楊冪則緊貼劉德華身邊的位置，幾乎以男女主角之姿穩佔C位，作風與隨《醬園弄》團隊亮相時的低調差異頗大！

楊冪相當明顯有意避開章子怡。（視覺中國）

楊冪同日與《長安的荔枝》團隊再踏上紅地氈，全程緊貼劉德華。（視覺中國）

楊冪同日與《長安的荔枝》團隊再踏上紅地氈，全程緊貼劉德華。（視覺中國）