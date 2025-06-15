袁澧林馬路中心倒臥血泊眼神極恐怖　傷勢嚇親粉絲連IG都警告

香港影后級女演員袁澧林，曾經憑《窄路微塵》演出提名香港電影金像獎及台灣金馬獎，近年先後於《但願人長久》、《送院途中》等大小角色中，綻放層次面向多元的演技實力！袁澧林近來不時赴台拍攝，與許光漢合作電影《他年．她日》亦將於10月在香港等地上映，日前袁澧林分享數張在台拍攝的花絮照片，驚見她側躺馬路中心、滿臉血污倒臥血泊，更睜眼凝視鏡頭，「傷勢」相當恐怖！

香港影后級女演員袁澧林，最近頻頻到台灣拍攝！（梁碧玲 攝）

袁澧林憑《窄路微塵》演出提名香港電影金像獎及台灣金馬獎！（《窄路微塵》電影劇照）

袁澧林憑《窄路微塵》演出提名香港電影金像獎及台灣金馬獎！（《窄路微塵》電影劇照）

袁澧林於《但願人長久》亦展現層次面向多元的演技實力。（《但願人長久》電影劇照）

袁澧林於《但願人長久》亦展現層次面向多元的演技實力。（《但願人長久》電影劇照）

袁澧林於《送院途中》亦展現層次面向多元的演技實力。（《送院途中》電影劇照）

袁澧林主演的台灣電影《他年她日》即將於今年10月上映！（《他年她日》電影劇照）

袁澧林於台灣電影《他年她日》與男神許光漢合作。（《他年她日》電影劇照）

袁澧林日前於社交媒體中，分享數張拍攝花絮照，其中封面一張馬上被平台警告為「敏感內容」，足見「傷勢」真實感十足！袁澧林在相片中身穿一件滿佈灰色污漬的白色T裇，側躺於馬路上，頭部著地、濺出一灘鮮紅血泊，Angela精緻動人的臉孔亦處處傷痕血痂，無神雙眼緊緊凝視鏡頭，畫面令人不寒而慄！

袁澧林精緻動人的臉孔亦處處傷痕血痂，無神雙眼緊緊凝視鏡頭！（袁澧林IG圖片）

袁澧林側躺於馬路上，頭部著地、濺出一灘鮮紅血泊！（袁澧林IG圖片）

袁澧林分享帖文被平台警告為「敏感內容」！（袁澧林IG截圖）

幸好袁澧林分享的照片僅為拍攝花絮，在陸續數張照片及影片中，她亦大方分享恐怖妝容卸妝、劇組工作人員在她身旁為置景傾倒血漿的過程，令粉絲馬上鬆一口氣！

幸好袁澧林分享的照片僅為拍攝花絮。（袁澧林IG圖片）

袁澧林的傷勢妝容。（袁澧林IG圖片）

袁澧林亦分享影片為恐怖妝容卸妝。（袁澧林IG影片截圖）

劇組工作人員在袁澧林身旁為置景傾倒血漿。（袁澧林IG圖片）

然而，調皮的Angela在社交媒體帖文中寫上「最後那張真的很恐怖，請小心」，讓影迷不禁劃至最後一張照片，卻發現為Angela身穿迷彩連身迷你裙的照片、與身旁更衣的帳篷撞款，實在出乎大家意料，亦實證子華神的金句：「對女人嚟講，撞衫嚴重過撞車！」讓人哭笑不得！