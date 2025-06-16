袁澧林自爆人生唯一偶像為盧廣仲　15歲追星青澀美貌曝光星味十足

香港影后級女演員袁澧林，近來集中於台灣發展拍攝電影與劇集，與許光漢合演作品《他年．她日》亦即將於10月在香港及各地上映。袁澧林多年來一直鍾情台灣，近日為首部主演台灣電影《山忌：黄衣小飛俠》宣傳並接受台媒訪問時，透露盧廣仲一直是自己的偶像，笑言「零片酬」亦願意合作，新聞旋即在台灣瘋傳，連盧廣仲看到後亦發送給袁澧林、令她措手不及，於是在社交媒體發文笑指：「救命這件事真的太瘋狂」！

香港影后級女演員袁澧林，近來集中於台灣發展拍攝電影與劇集。（葉志明 攝）

袁澧林首部主演的台灣電影《山忌：黃衣小飛俠》即將上映，近日頻密接受訪問宣傳。（《山忌：黄衣小飛俠》電影劇照）

袁澧林首部主演的台灣電影《山忌：黃衣小飛俠》即將上映，近日頻密接受訪問宣傳。（《山忌：黄衣小飛俠》電影劇照）

袁澧林在社交媒體上發文，表示自己多年來為盧廣仲的粉絲：「好吧我覺得時機也成熟到不行了，畢竟也過了十六年，我自己來宣告吧！我人生唯一唯一唯一追過的星就是盧廣仲！」她表示當年僅15歲的自己，每逢盧廣仲到香港出席活動時均會到場支持，作為「i人」更鼓起勇氣上台玩遊戲贏取合照機會，亦開通台灣社交媒體追蹤偶像消息，得到本尊親自回覆。

盧廣仲為袁澧林唯一試過追星的對象。（袁澧林Facebook圖片）

盧廣仲為袁澧林唯一試過追星的對象。（袁澧林Facebook圖片）

盧廣仲為袁澧林唯一試過追星的對象。（袁澧林Facebook圖片）

盧廣仲為袁澧林唯一試過追星的對象。（袁澧林Facebook圖片）

袁澧林分享16年前追星的相片，亦意外令自己青澀稚嫩的樣貌曝光，但其實當年袁澧林已經身型高䠷修長，留有一頭平瀏海及肩短法，五官亦立體分明，雖然衣著比成為模特兒的時期樸素簡單，但早已星味十足、長成日後影迷粉絲為之傾倒的甜美外貌！

袁澧林15歲的青澀美貌曝光。（袁澧林Facebook圖片）