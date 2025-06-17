拼命三郎｜與林家熙父子檔落區宣傳　譚耀文謝票唱主題曲觀眾感動

由陳大利執導，聯同譚耀文、林家熙（Locker）、鄭浩南、應智越（細貓）、姚樂怡等一眾演員主演。電影講述不再風光的江湖老大石三郎，重遇多年沒見的兒子後，意外地東山再起，兒子也受父親的啓發而專注泰拳，兩代「拼命三郎」在艱難的日子中逆流而上。（電影上映日期︰6月21日）



譚耀文林家熙戲中兩父子，跟導演陳大利早前父親節，落區宣傳。（電影公司提供）

期間更巧遇美術指導文念中。（電影公司提供）

《拼命三郎》導演陳大利、主演譚耀文和Locker日前於父親節特意落區為電影進行宣傳，三人由銅鑼灣開始、再走到大坑及深水埗，走訪不同地區小店宣傳電影和貼海報。三人受街坊熱烈歡迎！經過其中一個古着店時，譚耀文更即場挑中一條褲並打算支持小店，Locker即表示要送父親節禮物給「爸爸」譚哥！「乖仔」的孝順舉動令譚哥非常開心。雖然天氣非常悶熱，但因為受到不少市民歡迎，大家都覺得非常值得。

Locker落手落腳幫手貼海報宣傳。（電影公司提供）

及後三人趕去進行父親節優先場謝票場，譚哥和Locker演出了電影其中一段父子打罵戲來進場，讓觀眾驚喜萬分！其中更有觀眾邀請譚耀文唱出電影主題曲，譚哥即場清唱了一段，讓大家都聽出耳油。席間有觀眾表示很高興看到這部電影，見到譚耀文多年後終於遇上一個好角色，譚哥非常感動：「就像這部電影，只要不放棄，終會遇上自己的伯樂。」亦表示幸運地遇上一個好好的「兒子」Locker，大家互相付出和支持，三人更即場擁抱，場面非常感動。

去到小店，大家都興奮自拍合照。（電影公司提供）

完結整日的宣傳活動後，三人都覺得非常疲累但值得，Locker笑說：「我們真的是拼命宣傳，今天天氣非常悶熱，我們的衣服由乾變濕再變乾。」導演陳大利表示希望電影可以給到大家能量：「 電影所說的堅持和打拼，希望給到香港人一個訊息：逆境自強、越難越拼！」譚哥表示驚喜幾場謝票場的觀眾都讚賞電影當中的父子情節，Locker覺得這部電影其實是成功，因為大家都被電影當中的信息感動到：「這兩天的謝票場都聽到觀眾分享，他們看完電影甚有共鳴，分享的信息甚至比我們想像中更多，所以我覺得這部電影是成功的，現在我們要思考如何讓更多觀眾看到。」

譚哥即場獻唱一小段主題曲。（電影公司提供）

面對上映檔期有多部大型荷里活電影緊隨其後，大利導演表示頭幾天票房太重要：「頭幾天上映的票房非常重要，票房不好就有機會減戲院，希望觀眾能夠真的買飛入場支持。」Locker表示也是本着拼命一搏這個信念：「我們今天也是拼命宣傳，走訪了好幾區，也是本着拼命一搏這個信念去宣傳。」大利導演亦表示經過兩天謝票，見到觀眾的反應是很真誠，譚哥也認同：「好開心，見到無論是中年人還是少年人的反應，讓我覺得這部電影其實很老少咸宜。不少人亦對我們表示加油！」