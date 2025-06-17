我們的電影｜南宮珉回歸拍劇　失意導演與絕症女演員倒數戀愛

由「百想視帝」南宮珉以及韓版《想見你》女主角全余贇主演的Disney+ 原創12集韓劇《我們的電影》，於上星期五在Disney+ 獨家上線。兩個正處於人生低谷的角色：背負着父親榮譽且首部電影大成功的壓力而遲遲未敢開拍第二部電影的導演李濟河 (南宮珉 飾)，以及身患絕症的女演員李多恩 (全余贇 飾)，將會以細膩演技演繹一段由合作拍攝電影而衍生、開始即倒數的情感故事，與觀眾一同探究愛情永恆與否，以淚水治癒人心。

《我們的電影》海報

南宮珉由臨時演員到影帝

南宮珉早已被全球韓劇迷公認為「無條件信看的演員」之一，但其實他的演藝之路並不順遂。由臨時演員開始演藝路，入行初期都常因演技差而被導演責罵，及後因為《能聽見我的心嗎》中飾演黑化反派開始受注目，但又經歷連續兩套劇都分別被腰斬和取消。到出道16年才憑劇集《看見味道的少女》中飾演殺人魔重新受到關注，繼而展開其擺脫「萬年男二」的主角之路。一部部亮眼作品將「南宮珉」與「好劇集」劃上等號，南宮珉每套劇集都能演活角色，其中包括亦正亦邪的《監獄醫生》、增肌14公斤親身上陣﹑打鬥連場的《黑色太陽》、為社會小人物抱打不平展現非凡魅力的《千圜律師》，無論演正派、反派同樣充滿魅力，演技皆備受讚賞。南宮珉更憑2023年播出的高收視歷史愛情劇《戀人》登上「百想視帝」寶座，實力備受觀眾與業界肯定。

南宮珉在劇中飾演失意導演，造型上重拾初出道的文青感覺。（《我們的電影》劇照）

南宮珉重拾出道文青造型

大眾可能對南宮珉的眼鏡造型感到陌生，其實他在出道作《大朴家族》中就是因為戴眼鏡的斯文形象和暖男笑容被稱為「小裴勇俊」，及後摘掉眼鏡才開始找到個人特色，開展演技之路。即將播放的《我們的電影》是南宮珉時隔兩年回歸小熒幕主演劇集，並會以久違多年，出道初時配戴眼鏡的造型於劇中登場，展現憂鬱文藝氣質。觀眾們都期待出名浪漫愛妻的「信看演員」南宮珉，演繹出最深心處的情感流動與傷痛，為大家帶來撼動心靈的全新作品。

女主角全余贇是青龍最佳女配，亦憑韓版《想見你》企穩女一地位。（《我們的電影》劇照）

全余贇出道不久便以實力火速於演藝圈站穩陣腳，後憑《死了一個女高中生之後》摘下「大鐘賞」最佳新人女演員，後在電影《韓戲逼人》更一舉奪得「青龍電影獎」最佳女配角，充份展現演技實力。她搭檔宋仲基主演《黑道律師文森佐》後人氣攀升，之後又憑韓版《想見你》—《走進你的時間》當中一人分飾兩角的演技實力，再次成功俘虜觀眾，以實力證明自己。今次於Disney+ 原創劇集《我們的電影》之中擔任女主角，全余贇將與南宮珉合作演出細膩感人的悲傷愛情故事。究竟氣質知性、外表幹練的全余贇，今次將會如何詮釋身體虛弱但內心強大的癌症末期病人，再次以演技折服觀眾？

兩人首度合作，就要整喊觀眾，而且二人同框的畫面唯美動人。（《我們的電影》劇照）

兩位實力派演員首度合作，同框畫面唯美浪漫，即將為觀眾獻上一段扣人心弦的虐戀故事。從最新釋出的《我們的電影》預告中，二人在海邊輕聲質問愛情的定義：「如果人死了，愛就會消失嗎？就算死了，如果那份愛是真的，就應該相信它會永遠存在才對吧。」瞬間勾起觀眾對愛情﹑永恆及遺憾的不朽疑問。充滿文藝風格拍攝的唯美及淡色調畫面，將悲傷卻美好的現代愛情故事呈現，令人期待演技精湛的兩位主角，透過面對生命完結的每秒倒數，與觀眾一同思考生命與存在的意義，見證愛情於有限時間中如何堅定地綻放出最漂亮的火花。