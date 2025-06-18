拼命三郎影評｜《黃金花》的男兒變奏　相依為命都可以熱血打拼

電影《拼命三郎》，由曾拍出讓毛舜筠贏得金像獎影后的《黃金花》導演，陳大利執導，而他更定性該作品為「明天三部曲」的第二部曲，由譚耀文、林家熙（Locker）、鄭浩南、應智越（細貓）主演。說起《黃金花》，大家會想起毛姐與凌文龍那段相食為命的生活，催淚感人。而來到第二部曲，除延續二人為明天打拼的精神，更配以流血不流淚的個性。



譚耀文選擇身體力行身教打動，昔日自己爛泥扶唔上壁，今日要做個好榜樣，激勵兒子。（《拼命三郎》劇照）

從導演陳大利訪問所知，這個「明天三部曲」系列一直苦心經營，最明顯是故事由母子相依，就變成父子為命，並由新界屋邨的困局，走進市區江湖的爛局，縱使老竇包二奶，媽媽都可撐起頭家，但這位一直想從前的廢老老竇，又是否值得依靠。其次是英文戲名，《黃金花》的"Tomorrow Is Another Day"，進化成《拼命三郎》的"Fight For Tomorrow"，由捱過就會好的被動式，變成主動為自己爭取幸福。一切都改變了，但日子總要過，總不能靠以淚洗臉便換來好日子，要改變得靠自己。

Locker只有3星期為角色準備，但出來效果都見得人。（《拼命三郎》劇照）

《黃金花》睇牌面已知要你大喊一場，《拼命三郎》就要大打一場。(《黃金花》劇照)

可能是《野獸刑警》的撳釘華太深入民心？只要見到譚耀文，還要演江湖角色，自然想起昔日的撳釘華，不過今次這位石三郎，雖曾經風光，但出獄後就只剩下回憶，變成阿叔話當年，更難堪是跟失聯多年的兒子相認後，才發現他步上自己後塵，當上一個沒出色的古惑仔，更闖下大禍。為父想彌補多年做爸爸的責任，毅然替兒子強出頭，被揶揄是指定情節，更怨家戲碼是重遇昔日「襯家」鄭浩南，好言相向要兄弟拍住上再拼天下，結果又是另一個局。

兩個老竇的演出更為搶眼，最後場決鬥雖彈老調，但不失痛快。（《拼命三郎》劇照）

鄭浩南在戲中的教仔模式，跟譚耀文的相映成趣。（《拼命三郎》劇照）

劇情是意料之內，熱血奮鬥的過程亦沒太驚喜，所以發展到最後都估到七八成，只是以為壓軸來個細貓大戰Locker作結，想不到是換上兩個老竇上陣，要為兒子打一場，但不是在台上的正式比賽，而是私了的你死我活。其實兩個老竇的演出更為搶眼，兩對父子貧富懸殊，溺愛程度亦不一。鄭浩南希望個仔（細貓應智越 飾）一帆風順，親自幫他清路障，登上冠軍，但反過來說，即是對兒子的實力冇信心。譚耀文就選擇身體力行身教打動，昔日自己爛泥扶唔上壁，今日要做個好榜樣，用拳頭說話。