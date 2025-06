拼命三郎影評｜《黃金花》的男兒變奏　相依為命都可以熱血打拼

電影《拼命三郎》,由曾拍出讓毛舜筠贏得金像獎影后的《黃金花》導演,陳大利執導,而他更定性該作品為「明天三部曲」的第二部曲,由譚耀文、林家熙(Locker)、鄭浩南、應智越(細貓)主演。說起《黃金花》,大家會想起毛姐與凌文龍那段相食為命的生活,催淚感人。而來到第二部曲,除延續二人為明天打拼的精神,更配以流血不流淚的個性。



譚耀文選擇身體力行身教打動,昔日自己爛泥扶唔上壁,今日要做個好榜樣,激勵兒子。(《拼命三郎》劇照)

從導演陳大利訪問所知,這個「明天三部曲」系列一直苦心經營,最明顯是故事由母子相依,就變成父子為命,並由新界屋邨的困局,走進市區江湖的爛局,縱使老竇包二奶,媽媽都可撐起頭家,但這位一直想從前的廢老老竇,又是否值得依靠。其次是英文戲名,《黃金花》的"Tomorrow Is Another Day",進化成《拼命三郎》的"Fight For Tomorrow",由捱過就會好的被動式,變成主動為自己爭取幸福。一切都改變了,但日子總要過,總不能靠以淚洗臉便換來好日子,要改變得靠自己。

Locker只有3星期為角色準備,但出來效果都見得人。(《拼命三郎》劇照)

《黃金花》睇牌面已知要你大喊一場,《拼命三郎》就要大打一場。(《黃金花》劇照)

可能是《野獸刑警》的撳釘華太深入民心?只要見到譚耀文,還要演江湖角色,自然想起昔日的撳釘華,不過今次這位石三郎,雖曾經風光,但出獄後就只剩下回憶,變成阿叔話當年,更難堪是跟失聯多年的兒子相認後,才發現他步上自己後塵,當上一個沒出色的古惑仔,更闖下大禍。為父想彌補多年做爸爸的責任,毅然替兒子強出頭,被揶揄是指定情節,更怨家戲碼是重遇昔日「襯家」鄭浩南,好言相向要兄弟拍住上再拼天下,結果又是另一個局。

兩個老竇的演出更為搶眼,最後場決鬥雖彈老調,但不失痛快。(《拼命三郎》劇照)

鄭浩南在戲中的教仔模式,跟譚耀文的相映成趣。(《拼命三郎》劇照)

劇情是意料之內,熱血奮鬥的過程亦沒太驚喜,所以發展到最後都估到七八成,只是以為壓軸來個細貓大戰Locker作結,想不到是換上兩個老竇上陣,要為兒子打一場,但不是在台上的正式比賽,而是私了的你死我活。其實兩個老竇的演出更為搶眼,兩對父子貧富懸殊,溺愛程度亦不一。鄭浩南希望個仔(細貓應智越 飾)一帆風順,親自幫他清路障,登上冠軍,但反過來說,即是對兒子的實力冇信心。譚耀文就選擇身體力行身教打動,昔日自己爛泥扶唔上壁,今日要做個好榜樣,用拳頭說話。