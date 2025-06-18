F1電影｜61歲畢彼特不失童心　碌大眼齜起棚牙扮真人版Labubu

由畢彼特（Brad Pitt）領銜主演，《壯志凌雲：獨行俠》導演約瑟高辛斯基（Joseph Kosinski）執導的新作《F1電影》，即將於6月26日香港上映。這部近期全球期待的電影，早前在美國紐約舉行首映禮，而台前幕後亦進行不少訪問宣傳，其中一個訪問，更叫幾位演員抽Labubu的特別版盲盒，61歲的畢彼特更扮起Labubu，相當搞笑。

《F1電影》絕對是今年全球期待的電影。（《F1電影》劇照）

《F1電影》早前在紐約舉行首映，監製咸美頓與畢彼特、Damson Idris一同亮相。（視覺中國）

《F1電影》故事講述90年代風光一時的賽車手 Sonny Hayes（畢彼特 飾）嚴重意外後退隱F1車壇，直到某日F1 車隊老闆兼Sonny老友Ruben（查維爾巴頓 飾）力邀他重返賽場，指導年輕F1新星車手 Joshua Pearce（丹姆森伊卓斯 飾）為「APXGP車隊」出賽。師徒傳承，會否再創賽車壇上的神話？

四位一同接受訪問，更一齊開盲盒。（影片截圖）

聽見係Labubu，已經即扮個真人版畀大家睇。（影片截圖）

今次訪問，畢彼待就率領女主角嘉莉干頓（Kerry Condon）、查維爾巴頓及丹姆森伊卓斯一起受訪。訪問結尾，4位主角都獲贈一盒特別版Labubu並即場拆盒，畢彼特知道係Labubu時，而立即碌大眼，扮個真人版畀大家睇，相當搞笑。而當佢開出手上是粉綠色版後，技癢之下再扮一次，今次碌大眼之餘加埋齜起棚牙，大家都估唔酊61歲的畢彼特仲有可愛一面，笑爆全場。

其餘各人都抽到心儀的款式。（影片截圖）

其餘各人都抽到心儀的款式。（影片截圖）

仲立即扮收起拎走。（影片截圖）