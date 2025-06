湯告魯斯獲奧斯卡頒終身成就獎　入行44年3度失落演技獎終圓夢

現年62歲的美國影星湯告魯斯(Tom Cruise),終於獲得人生第一座奧斯卡小金人。今日(18/6),將於11月16日舉行的《第16屆奧斯卡州長頒獎禮》,公布會將「奧斯卡終身成就獎」頒發予入行44年,作品屢破票房紀錄,至今拍攝危險鏡頭仍親身上陣的湯告魯斯。

湯告魯斯上月攜同新作《職業特工隊8:最終清算》台前幕後,一同到訪日本,作為第一站啟動全球宣傳巡禮!(視覺中國)

美國巨星湯告魯斯(Tom Cruise)在拍攝《職業特工隊:最終清算》時連續16次「火焰跳傘」打破了健力士世界紀錄,並於2025年6月4日獲「單人最多次火焰跳傘紀錄」的榮譽。圖片展示了湯告魯斯「火焰跳傘」時的情況。(X@TomCruise)

美國電影藝術與科學學院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)就獎項發表聲明︰「湯告魯斯在電影製作、觀影體驗及特技等領域的傑出貢獻,激勵我們所有人。」除讚他致力於親身完成所有動作特技,更宣布湯告魯斯是有史以來「最受讚賞和收入最高的其中一名演員。」而大會亦同時將終身成就獎,頒發予編舞家Debbie Allen和製作設計師Wynn Thomas。受獎者將在11月舉行的《第16屆奧斯卡州長頒獎禮》(Governors Awards)頒獎典禮,獲頒奧斯卡小金人。

湯告魯斯曾經憑《生於七月四日》奪得金球獎最佳男主角,但奧斯卡就未能如願。(Getty Image)

現年62歲的湯告魯斯曾4次獲得奧斯卡提名,包括3次演技獎,分別是《生於七月四日》(Born on the Fourth of July, 1990)與《甜心先生》(Jerry Maguire, 1997)提名奧斯卡最佳男主角,2000年亦憑電影《人生交叉剔》(Magnolia)提名奧斯卡最佳男配角。到2022年監製的《壯志凌雲︰獨行俠》(Top Gun︰Maverick)亦提名奧斯卡最佳電影。