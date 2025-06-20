超人︱占士根領軍全球宣傳　女主角試煮菲律賓菜︰得我嗰份食得！

DC超級英雄電影《超人》（SUPERMAN）即將於7月8日在美國及世界各地陸續上映，電影由鬼才導演占士根（James Gunn）執導，David Corenswet接班成為最新一位超人，與Rachel Brosnahan、Nicholas Hoult等主演。《超人》班底近日展開全球巡迴宣傳，由占士根與監製Peter Safran領軍，攜同男女主角David Corenswet及Rachel Brosnahan出發，以亞洲為起點、昨日（19日）抵達首站馬尼拉，《香港01》亦到赴菲律賓與大家直擊《超人》各大宣傳活動！

《超人》男女主角David Corenswet、Rachel Brosnahan現身菲律賓宣傳新作。（莫匡堯 攝）

《超人》導演占士根、監製Peter Safran攜同男女主角David Corenswet、Rachel Brosnahan於菲律賓馬尼拉出席世界巡迴宣傳活動首站。（莫匡堯 攝）

《超人》電影班底昨日傍晚出席粉絲見面會，活動場館裡外聚集數百名粉絲，占士根與男女主角先後踏上紅地氈時，引起全場尖叫、以英語高呼「多謝占士！」以感謝他作為主腦重啟DC超級英雄宇宙。David Corenswet與Rachel Brosnahan現身時，粉絲們爭相拍攝與索取簽名，他們均盡力回應粉絲的熱情歡迎，表現相當親民友善！

《超人》男主角David Corenswet亮相紅地氈與粉絲見面。（莫匡堯 攝）

《超人》男主角David Corenswet亮相紅地氈與粉絲見面。（莫匡堯 攝）

《超人》男主角David Corenswet亮相紅地氈與粉絲見面。（莫匡堯 攝）

《超人》女主角Rachel Brosnahan相當親民。（莫匡堯 攝）

《超人》女主角Rachel Brosnahan相當親民。（莫匡堯 攝）

《超人》導演占士根現身時，現場粉絲高呼「多謝占士！」（莫匡堯 攝）

一眾《超人》主創進入見面會場後，粉絲表現更為哄動，除了繼續與粉絲合照、為海報及公仔紀念品等簽名外，更到台上與粉絲們對話。導演占士根及男女主角先以菲律賓語向現場觀眾打招呼：「Mabuhay」，占士根更直言刻意選菲律賓作為首站宣傳：「菲律賓的粉絲是最好、最熱情的，所以我特意選馬尼拉作為我們世界巡迴宣傳的第一站！」

《超人》導演占士根、男女主角David Corenswet及Rachel Brosnahan於台上與粉絲對談。（莫匡堯 攝）

占士根對菲律賓粉絲的熱情印象極佳！（莫匡堯 攝）

占士根對菲律賓粉絲的熱情印象極佳！（莫匡堯 攝）

占士根亦表現相當親民。（莫匡堯 攝）

Rachel Brosnahan則在台上表示，今日抵埗後參與廚藝體驗班、嘗試製作菲律賓傳統食物，更笑言：「今天看來我的手藝最好，好似是唯一一份能夠吃下去的製成品！」David Corenswet則表示非常開心見到海量粉絲、感受到大家的熱情。

David Corenswet沒有架子，不時走近群眾。（莫匡堯 攝）

David Corenswet不斷向粉絲揮手。（莫匡堯 攝）

David Corenswet與Rachel Brosnahan亦與粉絲對談。（莫匡堯 攝）

Rachel Brosnahan笑言試煮菲律賓菜只有自己的手藝能吃下肚。（莫匡堯 攝）

Rachel Brosnahan笑言試煮菲律賓菜只有自己的手藝能吃下肚。（莫匡堯 攝）

David Corenswet感謝菲律賓粉絲的熱情。（莫匡堯 攝）