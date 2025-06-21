超人｜占士根寫劇本10年　主角操爆肌︰指定呢個部位︱菲律賓直擊

DC超級英雄電影《超人》（SUPERMAN）即將於7月10日在香港上映，電影由鬼才導演占士根（James Gunn）執導，David Corenswet接班成為最新一位超人，與Rachel Brosnahan、Nicholas Hoult等主演。《超人》班底日前展開全球巡迴宣傳，以亞洲作為起點、抵達首站馬尼拉，《香港01》亦到赴菲律賓直擊現場盛況，今日（20日）更出席電影發布記者會，與一眾亞洲媒體進行對談。

占士根攜同《超人》男女主角David Corenswet及Rachel Brosnahan一同出席菲律賓電影發布記者會。（莫匡堯 攝）

占士根攜同《超人》男女主角David Corenswet及Rachel Brosnahan一同出席菲律賓電影發布記者會。（莫匡堯 攝）

《超人》男主角David Corenswet出場時百厭地玩旋轉門。（莫匡堯 攝）

《超人》男主角David Corenswet出場時百厭地玩旋轉門。（莫匡堯 攝）

《超人》女主角Rachel Brosnahan非常貌美高䠷。（莫匡堯 攝）

《超人》展開全球巡迴宣傳，更邀請媒體率先收看30分鐘IMAX版絕密電影片段，雖然官方禁止劇透內容，然而導演占士根在記者會上亦表示：「其實播放30分鐘片段並沒有所謂，不足以劇透電影整體佈局！」他更笑指預告片非常難剪：「《超人》的預告片很難剪接，要讓大家感受到威力，但其實又沒有讓觀眾看到甚麼內容！」

DC超級英雄宇宙重啟，以《超人》作為頭炮作品，占士根表示自己從小喜歡超人：「我一直很情迷、三四歲就開始看漫畫書，喜歡DC、Marvel的超級英雄，今次的劇本亦花了10年時間寫作！」並表示選擇不由超人來到地球、成長故事為起點，亦是源於童年所看的漫畫早已將DC超級英雄宇宙擴展至打怪獸、身邊聯合一班超級英雄朋友、亦已經有「超能狗」的出場！

占士根表示雖然率先播放《超人》30分鐘絕密片段，但其實沒有劇透電影重點內容！（莫匡堯 攝）

《超人》官方率先邀請媒體收看30分鐘IMAX版絕密片段！（莫匡堯 攝）

《超人》男女主角David Corenswet與Rachel Brosnahan亦隨占士根出席記者會，談到被本地粉絲大讚相襯、成為最新銀幕CP（情侶），David表示受寵若驚、更開玩笑指：「那麼我們要由現在開始牽手嗎？」成為新一代超人，David坦言榮幸，亦落足心機打造「鋼鐵之人」的體格，透露拍攝前正值荷里活演員公會罷工，由於不能與製片方聯絡，在接到角色後僅聽過占士根提及想自己操肌肉：「不知道為甚麼，導演指定要我操練肩膊部位的肌肉，於是我每星期健身五至六日、每次兩三小時。因為沒有拍攝工作，當時的生活只剩下吃飯、操練與睡眠，我連健身教練也只是視像訓練，漸漸感到孤單！」但David表示這種獨立、集中的模式，卻反而令自己入戲成為超人：「因為超人正是一個孤單的人、是人群中的異類，作為外星人與人類總有一種距離，不論關係多親近亦是一個外人。」

David Corenswet被要求集中鍛練肩膊的肌肉！（莫匡堯 攝）

《超人》男女主角David Corenswet與Rachel Brosnahan成為觀眾喜愛的銀幕情侶。（莫匡堯 攝）

Rachel Brosnahan於《超人》中飾演女主角Lois Lane，她幽默地對現場媒體工作者表示：「Lois或許是有史以來知名度最高的記者角色！」亦認為角色隨年代一直在演進，不論外貌造型、人物設定結構以及與超人的感情關係，也數十年前登場時差異甚大：「她是一個日常生活的超級英雄，是一個鍥而不捨、追求真相的記者，亦幸運地全程穿著平底鞋！」飾演超人的David立即表示：「其實我很害怕她穿高跟鞋的話會比我高！」向來身材高䠷修長的Rachel亦笑言：「沒有錯！他非常堅持，其實曾經試過戲服中有一對高跟鞋，他再三問我『妳確定要穿嗎？』」似乎女伴比自己高，成為了新任超人的氪氣石（Kryptonite）！David亦表示新一集有更多關於Clark Kent在《環球日報》工作的劇情，但笑言自己並不是一個出色的記者：「我有種在Cosplay一個記者的感覺，完全沒有Lois Lane一樣的功力，所以才要『出術』自己與超人進行專訪！」占士根隨即開玩笑指：「試想像湯告魯斯有一個這樣的分身，以專門訪問自己作為獨家新聞！」

《超人》女主角Rachel Brosnahan表示Lois Lane的角色形象隨年代不斷演進。（莫匡堯 攝）

《超人》女主角Rachel Brosnahan身材非常高䠷修長！（莫匡堯 攝）

David Corenswet自爆害怕Rachel Brosnahan穿上高跟鞋會比自己更高！（莫匡堯 攝）

今集《超人》除了由全新班底演出，超人更以全新造型、胸口標籤登場，女主角Rachel笑言演員與幕後們看到超人造型時，反應都好像變回一個小朋友！但導演占士根則笑言自己成為異數：「當David穿上整套戲服，出現在拍攝現場時大受歡迎，好像變成聖誕老人一樣！但我只看到服裝哪裡要加個衣夾、有塵、心口標誌歪掉等，完全失去夢幻的感覺！」

占士根笑言自己失去看見超人造型時的夢幻感覺！（莫匡堯 攝）

David Corenswet與Rachel Brosnahan在新戲《超人》中有更多於《環球日報》工作的橋段。（莫匡堯 攝）