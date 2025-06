魔盜王｜尊尼特普再扮傑克船長　到西班牙兒童醫院為病童打氣

由荷里活男星尊尼特普(Johnny Depp)主演的《加勒比海盜》(Pirates of the Caribbean)系列,自2003年起到2017年,一口氣演足5集,成不少人的集體回憶╴更是小朋友心目中的英雄。隨著最後一集《加勒比海盜:惡靈啟航》(Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)後,尊尼特普已多年沒有在銀幕上演繹「傑克船長」,不過就不時以該造型,到不同地方作探訪,而最近就去到西班牙一間兒童醫院。

早前,62歲的尊尼特普便以「傑克船長」造型,去到西班牙馬德里一間兒童醫院(Niño Jesús Children’s Hospital),探望院內的病童,小朋友一見到「傑克船長」已表現得相當興奮,從影片可見尊尼特普更全程投入,以傑克船長的動靜和口吻,跟小朋友交流,非常投入。

尊尼特普以「傑克船長」造型,去到西班牙馬德里一間兒童醫院(Niño Jesús Children’s Hospital),探望院內的病童。(社交平台X圖片)

尊尼特普對小朋友的表現得愛心滿滿,除了合照和簽名,又會擁抱和勾手指尾,場面溫馨。其實多年來,尊尼都一直將「傑克船長」的魔力,帶到了世界各地的兒童醫院,不單止是美國各大城市,當中還包括加拿大溫哥華、法國巴黎、英國倫敦到澳洲布里斯班,而今次去到西班牙,每次探望除給予病童歡欣,也為其家人和醫院工作人員帶來力量。

