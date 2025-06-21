魔盜王｜尊尼特普再扮傑克船長　到西班牙兒童醫院為病童打氣

由荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）主演的《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）系列，自2003年起到2017年，一口氣演足5集，成不少人的集體回憶╴更是小朋友心目中的英雄。隨著最後一集《加勒比海盜：惡靈啟航》（Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales）後，尊尼特普已多年沒有在銀幕上演繹「傑克船長」，不過就不時以該造型，到不同地方作探訪，而最近就去到西班牙一間兒童醫院。

尊尼特普演《魔盜王》長達14年，角色深入民心。（《魔盜王》電影劇照）

尊尼特普早前受離婚官司影響工作，但藉著不停進行慈善工作，令不少人對他改觀。（視覺中國）

早前，62歲的尊尼特普便以「傑克船長」造型，去到西班牙馬德里一間兒童醫院（Niño Jesús Children’s Hospital），探望院內的病童，小朋友一見到「傑克船長」已表現得相當興奮，從影片可見尊尼特普更全程投入，以傑克船長的動靜和口吻，跟小朋友交流，非常投入。

尊尼特普以「傑克船長」造型，去到西班牙馬德里一間兒童醫院（Niño Jesús Children’s Hospital），探望院內的病童。（社交平台Ｘ圖片）

尊尼特普以「傑克船長」造型，去到西班牙馬德里一間兒童醫院（Niño Jesús Children’s Hospital），探望院內的病童。（社交平台Ｘ圖片）

與病童交談。（社交平台Ｘ圖片）

更輕觸手指尾作打手印。（社交平台Ｘ圖片）

尊尼特普對小朋友的表現得愛心滿滿，除了合照和簽名，又會擁抱和勾手指尾，場面溫馨。其實多年來，尊尼都一直將「傑克船長」的魔力，帶到了世界各地的兒童醫院，不單止是美國各大城市，當中還包括加拿大溫哥華、法國巴黎、英國倫敦到澳洲布里斯班，而今次去到西班牙，每次探望除給予病童歡欣，也為其家人和醫院工作人員帶來力量。

尊尼特普對小朋友的表現得愛心滿滿，除了合照和簽名，又會擁抱和勾手指尾，場面溫馨。（社交平台Ｘ圖片）

尊尼特普對小朋友的表現得愛心滿滿，除了合照和簽名，又會擁抱和勾手指尾，場面溫馨。（社交平台Ｘ圖片）

對病童家長而言，簡單的溫暖慰問都是力量來源。（社交平台Ｘ圖片）

尊尼特普以「傑克船長」造型，去到西班牙馬德里一間兒童醫院（Niño Jesús Children’s Hospital），探望院內的病童。（社交平台Ｘ圖片）