無名指｜郭富城事業淪落與親女如陌路　許恩怡飾肌肉萎縮症女孩

全新寫實溫情香港電影《無名指》，由雙雙提名去年金像獎最佳男女主角的郭富城與許恩怡主演，早前以神秘場形式全香首次放映一場，不但全院滿座，更贏盡全場觀眾的熱淚與讚賞！兩位主角驚喜現身映後分享，發現現場好多觀眾仍在抹眼淚！原來都被二人演繹的矛盾父女情打動，觀眾不分男女都感動落淚。

電影《無名指》由雙雙提名去年金像獎最佳男女主角的郭富城與許恩怡主演。（《無名指》海報）

郭富城在戲中本是壁球運動員，但受傷後被逼退役。（《無名指》劇照）

許恩怡飾演倔強的女兒，即使全身只剩一根無名指能驅動電動輪椅，她也要追尋夢想。（《無名指》劇照）

《無名指》由憑《臨時劫案》提名金像獎最佳男主角的郭富城，與憑《久別重逢》提名金像獎最佳女主角的許恩怡主演，還有鮑起靜，特別演出有梁詠琪與譚耀文。郭富城與許恩怡飾演父女鄧叔彥與鄧辭，因為鄧叔彥不懂面對從小患上肌肉萎縮症的女兒，竟然選擇逃避，一直缺席女兒的成長，父女關係變得疏離甚至不和。倔強的女兒鄧辭卻沒有放棄自己，即使全身只剩一根無名指能驅動電動輪椅，她也要追尋夢想，更積極報考公開試，甚至令曾經自暴自棄的父親也振作起來，回歸家庭重新擔起照顧女兒的沉重責任。今次郭富城可謂既要演出淪落角色，又跟親女有如陌路的感覺，一大挑戰。

母親身體狀況變差，自己不得不回到家中重新擔起作為父親的責任。（《無名指》劇照）

一直缺席女兒的成長，父女關係變得疏離甚至不和，嫲嫲要身兼父母兩職。（《無名指》劇照）

《無名指》的前導預告正是由女兒鄧辭的心聲出發：「飛出去看看外面的世界，是我的夢想。」一句話點出女主角對實現夢想的渴求，卻要面對重重波折與阻撓：父親因腳傷已成過氣壁球運動員，變得頹廢又逃避現實；負責照顧自己的嫲嫲勞心勞力但年事已高；母親更在多年前離家出走，從此未見一面…… 破碎的家庭，到底如何能修補？