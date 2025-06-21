Lolly Talk分享心目中最愛公主　灰姑娘小魚仙全部上榜

女子組合Lolly Talk今日（21/6）出席將軍澳商場活動「迪士尼公主仲夏花園」，全場會有四位迪士尼公主佈國，包括《仙履奇緣》灰姑娘(Cinderella)、《魔髮奇緣》樂佩(Rapunzel)、《小魚仙》艾莉奧(Ariel) 及《阿拉丁》茉莉(Jasmine) ，Lolly Talk透露自己最愛邊個公主。

Lolly Talk即場獻唱3首歌曲《七姊妹星團》、《五種愛的物語》及《數到10》。（大會提供）

Lolly Talk今日為「迪士尼公主仲夏花園」出席揭幕禮，除了即場獻唱3首歌曲《七姊妹星團》、《五種愛的物語》及《數到10》，席間台下數百粉絲更高舉燈牌齊齊大合唱，場面震撼。

Lolly Talk今日為「迪士尼公主仲夏花園」出席揭幕禮。（大會提供）

席間台下數百粉絲更高舉燈牌齊齊大合唱，場面震撼。（大會提供）

Lolly Talk更分享了兒時公主夢， Tania（陳紀澄）特別喜歡《阿拉丁》的茉莉(Jasmine)公主、MeiMei（曾美欣）小時候便鍾意《仙履奇緣》的灰姑娘(Cinderella)，灰姑娘穿的裙是她最鍾意的藍色。MeiMei 笑說：「我都諗緊我的王子幾時會出現呢？」台下Fans立即起哄。

Tania（陳紀澄）特別喜歡《阿拉丁》的茉莉(Jasmine)公主、MeiMei（曾美欣）小時候便鍾意《仙履奇緣》的灰姑娘。（大會提供）

阿妹（黃敏蕎）最喜歡《魔髮奇緣》樂佩(Rapunzel)公主，一定要去Rapunzel的場景打卡，最鍾意她跟男主角在船上的一幕，天空都是天燈，環境很浪漫。阿蛋（黃詠霖）大讚全部場景都好靚，而她最鍾意《小魚仙》艾莉奧(Ariel)，她最想去幻彩珍珠仙景打卡，感受一下做美人魚。阿蛋更說：「我願意用聲音交換一條魚尾去體驗Ariel的世界。」