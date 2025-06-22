F1︱畢彼特成就解鎖試駕一級方程式　拍戲僅次級馬力速度差幾遠？

荷里活賽車動作電影《F1》，由七屆一級方程式世界冠軍得主咸美頓（Lewis Hamilton）監製、《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）導演Joseph Kosinki執導，畢彼特（Brad Pitt）、Javier Bardem及33歲新星Damson Idris主演，電影將於6月26日在香港上映！《F1》早前已開展全球巡迴宣傳及首映，各地率先解禁的觀眾影評均大讚真實感十足，不少應邀觀看放映的現役一級方程式車手亦直言在影院中還原到他們在車上現場感！

荷里活賽車動作電影《F1》，由畢彼特、Javier Bardem及33歲新星Damson Idris主演，將於6月26日在香港上映。（《F1》電影劇照）

荷里活賽車動作電影《F1》，由畢彼特、Javier Bardem及33歲新星Damson Idris主演，將於6月26日在香港上映。（《F1》電影劇照）

作為《F1》男主角的畢彼特，出名是靚車發燒友，他在電影拍攝時據指親身上陣，駕駛二級方程式賽車上鏡，駕馭馬力達620匹、車速達時速320公里的賽車飛馳，被咸美頓大讚車術媲美專業車手，非常厲害！雖然畢彼特在拍攝期間從沒有真正駕駛一級方程式級數的賽車，然而在美國時間昨日（20日），畢彼特終於首次試駕一級方程式賽車，該賽車更屬於今季一級方程式大賽車廠積分排名最高的英國名隊麥拿倫！

畢彼特為《F1》親身上陣拍攝，車技連咸美頓也大讚！（《F1》電影劇照）

麥拿倫一級方程式車隊昨日於社交媒體分享一張相片，在車隊標誌性的一件連身賽車服上，赫然印上「BP」字樣，與畢彼特姓名簡寫一樣，他們亦在帖文下寫上：「It's a Sonny day in Austin」（奧斯汀今天『陽光普照』！），而Sonny Hayes正正為畢彼特在《F1》電影中的角色名字！

麥拿倫一級方程式車隊邀請畢彼特試駕！（麥拿倫Facebook圖片）

據外媒報道，畢彼特昨日應邀到麥拿倫車隊位於美國德州奧斯汀的測試基地，「成就解鎖」試駕車隊2023年參賽的車輛MCL60，教畢彼特駕駛賽車的教練，更為麥拿倫車隊兩位現役車手、目前分別排行今年車手積分榜第一二位的Oscar Piastri與Lando Norris！

畢彼特的「教車師傅」為麥拿倫車隊的車手Oscar Piastri（右）及Lando Norris（左）！（視覺中國）

畢彼特的「教車師傅」為麥拿倫車隊的車手Oscar Piastri（右）及Lando Norris（左）！（視覺中國）

麥拿倫車隊的車手Oscar Piastri及Lando Norris分別為今季目前車手排名榜頭一二名！（視覺中國）

相比畢彼特在拍攝時駕駛的二級方程式車輛，一級方程式車輛馬力更高、達到1000匹，最高時速更達370公里，實在並非一般人能夠駕馭！

麥拿倫於2023年參賽一級方程式的MCL60。（視覺中國）

麥拿倫於2023年參賽一級方程式的MCL60。（視覺中國）

麥拿倫於2023年參賽一級方程式的MCL60。（視覺中國）

麥拿倫於2023年參賽一級方程式的MCL60。（視覺中國）

麥拿倫於2023年參賽一級方程式的MCL60。（視覺中國）

麥拿倫於2023年參賽一級方程式的MCL60。（視覺中國）

麥拿倫於2023年參賽一級方程式的MCL60。（視覺中國）

麥拿倫於2023年參賽一級方程式的MCL60。（視覺中國）