F1｜畢彼特新女友Ines de Ramon精通5種語言　憑低調作風征服浪子

國際巨星畢彼特（Brad Pitt）是荷里活出名的男神，在愛情路上有過不少為人津津樂道的戀情，其中最為人熟悉的就是與珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）及安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）兩段婚姻。近日畢彼特出席主演的一級方程式賽車電影《F1》首映禮時，拖著年紀比自己小29年的女友到場，兩人公開合體雖沒有過分親暱的舉動，但畢彼特卻滿眼都是愛意，究竟這位新歡是何方神聖？



畢彼特與女友Ines de Ramon。（Getty Images）

近日畢彼特與女友Ines一同出席主演的一級方程式賽車電影《F1》。（Getty Images）

現年32歲的Ines de Ramon在瑞士出生，畢業於日內瓦大學，不僅精通法文、英文、西班牙文、德文和意大利文5種語言，年紀輕輕便當上洛杉磯高級珠寶品牌Anita Ko的副總裁，過去曾跟經典美劇《吸血新世代》（The Vampire Diaries）的男主角Paul Wesley有過一段婚姻。一向行事低調的Ines生活重心幾乎都放在工作及自我進修，更在應付忙碌工作的同時考獲了營養教練證書。

畢彼特滿眼都是愛。（Getty Images）

兩人3年前邂逅於樂隊U2主場Bono舉行的私人派對，據知兩人當時意氣相投，派對過後亦保持聯絡。兩人原本只是偶爾吃飯的朋友，在1年之間內由朋友發展成情侶，Ines陪伴畢彼特健身、看展覽及外遊，去年初更搬進男方的位於洛杉磯的住所。雖然被外媒拍到約會，畢彼特沒有像過去般高調公開戀情，而是繼續低調過二人世界。

Ines年紀輕輕便當上洛杉磯高級珠寶品牌Anita Ko的副總裁。（Getty Images）

Ines精通5種語言。（Getty Images）

由於Ines背景神秘，加上兩人戀情非常低調，令外界非常好奇究竟畢彼特為何放棄速食愛情，更穩定地拍拖3年。據外媒報道，有畢彼特友人透露，畢彼特幾乎每日都對女友讚口不絕，指她是一位很好的聆聽者，亦從來不會給畢彼特任何壓力，更表示與Ines在一起令自己對生活有了新意義，亦慶幸Ines為他帶來久違的舒適及安全感。

雖然兩人多次被傳媒拍得外出，但兩人並沒有向外提及戀情。（Getty Images）

Ines憑低調作風征服浪子。（Getty Images）

較過去不同，畢彼特的戀情總是成為外界的焦點，大量花邊新聞影響感情令相處時間減少，所有戀情最後都無疾而終。畢彼特依然喜歡女強人，但較過去的高調戀情不同，Ines低調的性格及作風終於能讓他的感情生活與娛樂圈分開，好好享受一場不被打擾的愛情。