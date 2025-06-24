F1︱湯告魯斯特襲首映祝賀舊拍檔 與畢彼特擁抱問好終極世紀破冰

由畢彼特（Brad Pitt）、Javier Bardem及33歲新星Damson Idris主演，七屆一級方程式世界冠軍得主咸美頓（Lewis Hamilton）監製、《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）導演Joseph Kosinki執導的賽車動作電影《F1》即將於6月26日在香港上映。《F1》昨晚在英國倫敦舉行歐洲首映禮，湯告魯斯（Tom Cruise）突然現身首映祝賀畢彼特，迎來世紀破冰，引起現場及網民哄動！

荷里活賽車動作電影《F1》，由畢彼特、Javier Bardem及33歲新星Damson Idris主演，將於6月26日在香港上映。（《F1》電影劇照）

畢彼特為《F1》親身上陣拍攝，車技連咸美頓也大讚！（《F1》電影劇照）

湯告魯斯與畢彼特在1994年曾於電影《吸血迷情》（Interview with the Vampire）中合作，不過有傳兩人合作得極不愉快反面收場。有指當年當紅的湯告魯斯感地位被影壇新貴畢彼特威脅而存有心病，畢彼特曾於訪問中指拍戲時曾對湯告魯斯反感，更指兩人性格南轅北撤，潛在的競爭阻礙了兩人真正交流。不過近月兩人似乎已修補好關係，湯告魯斯早前自爆曾與畢彼特拍戲期間玩高卡車，並大讚對方是「非常出色的駕駛者」。而上星期畢佬亦於訪問中提及舊拍檔並表示有意與他再合作。

湯告魯斯與畢彼特在1994年曾於電影《吸血迷情》（Interview with the Vampire）中合作。（電影劇照）

湯告魯斯驚喜現身首映祝賀舊拍檔畢彼特。（Getty Images）

兩人擁抱問好終極世紀破冰，隨即成為網民熱話。（Getty Images）

如今兩位巨星在首映重逢，見面即時擁抱問好，並全程「雞啄唔斷」。湯告魯斯今次現身除了撐畢彼特之外，亦是前來支持《F1》導演Joseph Kosinski。另外，畢彼特的女友Ines de Ramon亦有現身首映，兩人在紅地氈時大曬恩愛，女方更為畢彼特整理衣領，非常體貼。

畢彼特的女友Ines de Ramon亦有現身首映。（Getty Images）