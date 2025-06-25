劉玉玲接連得獎望問鼎奧斯卡影后　新戲七位數拍完成獨立電影新銳

美籍華裔女演員劉玉玲（Lucy Liu）今年推出主演新作《Rosemead》，電影為全華人班底製作的美國獨立電影，劇情取材自真人真事，講述女主角Irene（劉玉玲 飾）為一位新移民母親，在美國希望為精神狀態不穩、具有殺人傾向的兒子尋求協助。《Rosemead》日前於「第11屆本頓維電影節」獲頒發「最佳劇情長片」獎，並由劉玉玲、導演Eric Lin、監製Tony Yang與Andrew Corkin代表團隊領獎。

美籍華裔女演員劉玉玲主演新作《Rosemead》，為全華人班底製作的美國獨立電影。（《Rosemead》電影劇照）

《Rosemead》於「第11屆本頓維電影節」獲頒發「最佳劇情長片」獎，由劉玉玲、導演Eric Lin、監製Tony Yang與Andrew Corkin代表團隊領獎。（GettyImages）

《Rosemead》於「第11屆本頓維電影節」獲頒發「最佳劇情長片」獎，由劉玉玲、導演Eric Lin、監製Tony Yang與Andrew Corkin代表團隊領獎。（GettyImages）

劉玉玲主演作品《Rosemead》得獎後，於社交媒體分享感受時表示：「實在令人目瞪口呆！」她感謝一眾評審與所有支持新作的觀眾，並為自己得到「迎接挑戰大獎」（Rising to the Challenge Award）而感恩，對於外界的認可與看重亦表示非常感動！《Rosemead》兩周前於「第78屆瑞士盧卡諾影展」上舉行首映禮，劉玉玲亦獲該影展頒發「職業成就獎」，讚揚她於業界的貢獻與突破，在從影生涯各階段不斷蛻變轉型，劉玉玲亦因此被看好問鼎下屆奧斯卡金像獎，有望成為繼楊紫瓊以後第二位華裔影后！

劉玉玲主演作品《Rosemead》獲最佳劇情長片獎之餘，自己亦得到「迎接挑戰大獎」！（劉玉玲IG圖片）

劉玉玲對外界認可與看重自己在《Rosemead》的表示表示非常感動！（GettyImages）

劉玉玲父母均為台灣人，分別為土木工程師與生化學家，然而二人赴美定居初年並不富裕，僅能住在紐約皇后區，並於當地誕下一子兩女。劉玉玲母語為國語，直至五歲才學習英語，然而一直努力不倦，就讀高中名校並順利入讀紐約大學、及後轉校往密西根大學（University of Michigan）主修亞洲語語與文化學士。劉玉玲於19歲被星探發掘，因此開展長達35年的演員之路，她於1991年首次參演電視劇，憑2000年成龍作品《贖金之王》及動作喜劇《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）走紅。

劉玉玲於2000年參演成龍作品《贖金之王》。（《贖金之王》電影劇照）

劉玉玲於2000年參演成龍作品《贖金之王》。（《贖金之王》電影劇照）

劉玉玲於2000年參演成龍作品《贖金之王》。（《贖金之王》電影劇照）

劉玉玲於2000年主演動作喜劇《神探俏嬌娃》走紅。（《神探俏嬌娃》電影劇照）

劉玉玲於2000年主演動作喜劇《神探俏嬌娃》走紅。（《神探俏嬌娃》電影劇照）

劉玉玲於2000年主演動作喜劇《神探俏嬌娃》走紅。（《神探俏嬌娃》電影劇照）

劉玉玲初期最為人熟悉的作品，均為商業電影、動作片，在演技磨練與發揮空間有限，亦僅憑外型亮麗性感而走紅，角色僅為陪襯作用。及後，劉王玲獲得參演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導作品《標殺令》（Kill Bill）的機會，飾演日本殺手女王石井御蓮（O-Ren Ishii）與女主角奧瑪花曼（Uma Thurman）上演一場血腥而動魄驚心的決鬥，然而電影當時對亞裔銀幕形象仍存有甚深的刻版印象，未能突破荷里活電影及觀眾慣常的東方主義色彩。

劉王玲參演昆頓塔倫天奴執導作品《標殺令》，飾演日本殺手女王石井御蓮，然而電影當時對亞裔銀幕形象仍存有甚深的刻版印象。（《標殺令》電影劇照）

劉王玲參演昆頓塔倫天奴執導作品《標殺令》，飾演日本殺手女王石井御蓮，然而電影當時對亞裔銀幕形象仍存有甚深的刻版印象。（《標殺令》電影劇照）

劉王玲參演昆頓塔倫天奴執導作品《標殺令》，飾演日本殺手女王石井御蓮，然而電影當時對亞裔銀幕形象仍存有甚深的刻版印象。（《標殺令》電影劇照）

近年，劉玉玲參演作品不乏主流商業鉅製或超級英雄電影，包括《Red One 拯救隊》（Red One）及《沙贊！眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods）等，雖然作為兩片演員班底少數亞裔面孔，然而東方主義色彩已較昔日大減。

劉玉玲近年參演商業鉅製《Red One 拯救隊》，為演員班底中少數亞裔面孔。（《Red One 拯救隊》電影劇照）

劉玉玲近年參演超級英雄電影《沙贊！眾神之怒》，為演員班底中少數亞裔面孔。（《沙贊！眾神之怒》電影劇照）

劉玉玲亦運用自己在荷里活的知名度與演藝實力，擔崗主演《Rosemead》並兼任監製，聯合獨立電影製片商The Population、Untapped及台灣大哥大MyVideo，在百萬美元超低預算下完成拍攝，成為在美華人獨立電影新銳製片人。