劉玉玲接連得獎望問鼎奧斯卡影后　新戲七位數拍完成獨立電影新銳

美籍華裔女演員劉玉玲(Lucy Liu)今年推出主演新作《Rosemead》,電影為全華人班底製作的美國獨立電影,劇情取材自真人真事,講述女主角Irene(劉玉玲 飾)為一位新移民母親,在美國希望為精神狀態不穩、具有殺人傾向的兒子尋求協助。《Rosemead》日前於「第11屆本頓維電影節」獲頒發「最佳劇情長片」獎,並由劉玉玲、導演Eric Lin、監製Tony Yang與Andrew Corkin代表團隊領獎。

美籍華裔女演員劉玉玲主演新作《Rosemead》,為全華人班底製作的美國獨立電影。(《Rosemead》電影劇照)

《Rosemead》於「第11屆本頓維電影節」獲頒發「最佳劇情長片」獎,由劉玉玲、導演Eric Lin、監製Tony Yang與Andrew Corkin代表團隊領獎。(GettyImages)

劉玉玲主演作品《Rosemead》得獎後,於社交媒體分享感受時表示:「實在令人目瞪口呆!」她感謝一眾評審與所有支持新作的觀眾,並為自己得到「迎接挑戰大獎」(Rising to the Challenge Award)而感恩,對於外界的認可與看重亦表示非常感動!《Rosemead》兩周前於「第78屆瑞士盧卡諾影展」上舉行首映禮,劉玉玲亦獲該影展頒發「職業成就獎」,讚揚她於業界的貢獻與突破,在從影生涯各階段不斷蛻變轉型,劉玉玲亦因此被看好問鼎下屆奧斯卡金像獎,有望成為繼楊紫瓊以後第二位華裔影后!

劉玉玲主演作品《Rosemead》獲最佳劇情長片獎之餘,自己亦得到「迎接挑戰大獎」!(劉玉玲IG圖片)

劉玉玲對外界認可與看重自己在《Rosemead》的表示表示非常感動!(GettyImages)

劉玉玲父母均為台灣人,分別為土木工程師與生化學家,然而二人赴美定居初年並不富裕,僅能住在紐約皇后區,並於當地誕下一子兩女。劉玉玲母語為國語,直至五歲才學習英語,然而一直努力不倦,就讀高中名校並順利入讀紐約大學、及後轉校往密西根大學(University of Michigan)主修亞洲語語與文化學士。劉玉玲於19歲被星探發掘,因此開展長達35年的演員之路,她於1991年首次參演電視劇,憑2000年成龍作品《贖金之王》及動作喜劇《神探俏嬌娃》(Charlie's Angels)走紅。

劉玉玲於2000年參演成龍作品《贖金之王》。(《贖金之王》電影劇照)

劉玉玲於2000年主演動作喜劇《神探俏嬌娃》走紅。(《神探俏嬌娃》電影劇照)

劉玉玲初期最為人熟悉的作品,均為商業電影、動作片,在演技磨練與發揮空間有限,亦僅憑外型亮麗性感而走紅,角色僅為陪襯作用。及後,劉王玲獲得參演昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)執導作品《標殺令》(Kill Bill)的機會,飾演日本殺手女王石井御蓮(O-Ren Ishii)與女主角奧瑪花曼(Uma Thurman)上演一場血腥而動魄驚心的決鬥,然而電影當時對亞裔銀幕形象仍存有甚深的刻版印象,未能突破荷里活電影及觀眾慣常的東方主義色彩。

劉王玲參演昆頓塔倫天奴執導作品《標殺令》,飾演日本殺手女王石井御蓮,然而電影當時對亞裔銀幕形象仍存有甚深的刻版印象。(《標殺令》電影劇照)

近年,劉玉玲參演作品不乏主流商業鉅製或超級英雄電影,包括《Red One 拯救隊》(Red One)及《沙贊!眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods)等,雖然作為兩片演員班底少數亞裔面孔,然而東方主義色彩已較昔日大減。

劉玉玲近年參演商業鉅製《Red One 拯救隊》,為演員班底中少數亞裔面孔。(《Red One 拯救隊》電影劇照)

劉玉玲近年參演超級英雄電影《沙贊!眾神之怒》,為演員班底中少數亞裔面孔。(《沙贊!眾神之怒》電影劇照)

劉玉玲亦運用自己在荷里活的知名度與演藝實力,擔崗主演《Rosemead》並兼任監製,聯合獨立電影製片商The Population、Untapped及台灣大哥大MyVideo,在百萬美元超低預算下完成拍攝,成為在美華人獨立電影新銳製片人。