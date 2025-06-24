外星奇遇記｜海港城設巨型打卡點　跟主角同外星人玩遊戲

迪士尼與彼思繼《玩轉腦朋友2》後，又一創意起飛窩心大冒險！全新原創動畫《外星奇遇記》爆笑繽紛，帶你玩轉太空！外星狂熱細路艾力奧 （Elio）自覺唔屬於地球，成日希望被外星人綁架逃離地球！點知外星領袖搭錯線，誤以為Elio係地球領袖...Elio因此誤闖繽紛宇宙，展開一場意想不到的窩心好玩太空大冒險，仲認識到人生第一個老Best哥爾頓(Glordon)，漸漸搵到屬於自己嘅世界。（上映日期︰7月10日）

大家都可模仿主角Elio坐屋企姿勢。（大會提供）

大家都可模仿主角Elio坐屋企姿勢。（《外星奇遇記》海報）

為配合電影上映，迪士尼於6月16起至7月20日期間，假海港城「海運觀點」看台設置了巨型打卡點，包括讓外星人見到的大型地標圖，仲有大型紙板角色畀大家影相。大家又可以於指定詢問處，索取小遊戲工作紙。而現凡購買正價戲票2張，即可獲贈限量版 A3大砌圖 1份。數量有限，送完即止。

海港城「海運觀點」看台設置了巨型打卡點。（大會提供）

外星狂熱細路Elio，憑大型地標圖成功聯絡到外星人。（《外星奇遇記》劇照）

外星狂熱細路Elio，憑大型地標圖成功聯絡到外星人。（《外星奇遇記》劇照）

這齣創意「飛」凡的作品，最近於美國率先試映，得到一眾有份聲演的巨星撐場，包括素兒莎丹娜(Zoe Saldaña)、Remy Edgerly、Brad Garrett、Jameela Jamil、Dylan Gilmer、Jake Getman、Naomi Watanabe、Brendan Hunt、Anissa Borrego與Shelby Young，當然亦有導演兼編劇Madeline Sharafian及石之矛。首波影評亦已出爐，並得到「感人至深」、「嘆為觀止」、「真正超凡脫俗的彼思式冒險！」等絕佳口碑。