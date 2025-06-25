真人版《街頭霸王》「春麗」選角出爐 網民嫌：大腿唔夠粗要練練

日本電視遊戲生產商Capcom與傳奇娛樂（Legendary Entertainment）去年被爆合作，並計劃將瘋魔全球「打機迷」的經典格鬥街機《街頭霸王》（Street Fighter）拍成真人版電影，並預計在2026年3月20日公映。

真人版《街頭霸王》即將開拍。（CAPCOM）

據外媒報道，《街頭霸王》真人版電影由美籍日裔導演櫻井北尾（Kitao Sakurai）執導，早前更有傳「水行俠」美國男星Jason Momoa被睇中飾演「大自然戰士」Blanka一角，Andrew Koji將飾演「RYU」。而昨日（24日）就有外國電影網站宣布，25歲華人女新星Callina Liang將飾「春麗」。

「春麗」選角出爐。（CAPCOM）

「春麗」的絕招就是「倒躍旋風腿」、「千裂腳」。（CAPCOM）

現年25歲的Callina來自加拿大溫哥華並於北京、悉尼與新加坡長大，未入行前靠於網上拍片成名，去年參演過兩部電影包括美國導演Steven Soderbergh執導的恐怖片《Presence》以及美版《出貓特攻隊》《Bad Genius 》。對於今次將飾演「春麗」一角，她亦有在IG轉載接拍《街霸》的消息。

Callina將會飾演「春麗」。（IG圖片）

Callina樣子甜美。（IG圖片）

但網民就嫌下肢唔夠粗。（IG圖片）

對於「春麗」選角，大批網民都認為Callina樣子甜美，飾演「春麗」沒有大問題。不過「春麗」的絕招就是「倒躍旋風腿」、「千裂腳」等，加上角色原型擁有粗壯的下肢，網民認為Callina若果需要演好這個角色，在電影開拍前需要加緊訓練：「大腿唔夠粗要練練」。