魷魚遊戲3｜死亡遊戲曝光重要角色翻生　李政宰黑化對決李秉憲？

Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》第二季雖然，被不少劇迷批劇情不及第一季緊張刺激，但討論度依然十足，而最終季即將於6月27日回歸。在日前官方發布的正式預告中，曝光了劇迷期待的全新血腥遊戲及場景，更令人推測成奇勳將會黑化對決李秉憲，更有重要角色復活。



最終季將於6月27日回歸。（Netflix）

第三季將延續第二季的血腥伏筆，456號成奇勳（李政宰 飾）帶頭反抗遊戲機制卻慘敗，痛失摯友，陷入絕望深淵，開始對人性失去希望。一眾倖存的玩家們被迫參與更加血腥的死亡關卡，無論意志力及體能上都面臨極限考驗。另一邊箱，警察黃俊昊（魏化儁 飾）組成的海上小隊亦面臨攻擊，船長原來是遊戲組織的臥底，在緊張關頭，將黃俊昊掉進海中。

死亡跳大繩。（預告畫面）

「英熙男友」哲秀亦於第二季最後一集在彩蛋中亮相。（劇集畫面）

全新死亡遊戲曝光

在預告中，能看到巨型「英熙娃娃」再度登場，手執麻繩操控旋轉跳繩遊戲，還有狹窄複雜的死亡迷宮、扭蛋等新遊戲相繼曝光。另外，「英熙男友」哲秀亦於第二季最後一集在彩蛋中亮相。值得注意的是一眾玩家排隊扭蛋，隨機扭出紅或藍球進行分組，而母子檔149與007卻抽到相反顏色變成敵對陣營，被迫自相殘殺。

扭蛋分組進行互相廝殺對決。（劇照）

母子檔149與007卻抽到相反顏色變成敵對陣營，被迫自相殘殺。（劇照）

成奇勳黑化成下一個「Front Man」？

成奇勳在上一季搞革命失敗，更被001黃仁昊帶走，為了製造玩家之間的混亂及破壞信任，組織放他活路被迫繼續回到遊戲。經歷過一次遊戲的成奇勳面對人性的貪婪、背叛似乎失去了希望，由於有大部分玩家已經不再相信成奇勳，究竟在最終季他會繼續帶領眾人闖關，還是黑化成為下一個「Front Man」？

成奇勳革命失敗後，被迫繼續參與遊戲。（劇照）

還是他會成為下一位Front Man？（劇照）

黃仁昊為何由冠軍變成Front Man？

預告尾段曝光了身穿禮服的成奇勳進入了遊戲組織的核心範圍，而黃仁昊則脫下面罩正面迎接對方。成奇勳極有可能再次成為遊戲大贏家才獲得「厚待」，並有機會與組織高層見面。不過黃仁昊在上一季親手放生了成奇勳及對孕婦徇私，以及隱瞞自己的弟弟黃俊昊闖入的事實等，遊戲最高負責人對他失去信任。

而在劇照中，亦見到黃仁昊穿上132號西裝，相信他被送回遊戲與成奇勳進行希望對決。另外，相信最終季應該會解開黃仁昊為何會由遊戲冠軍成為Front Man的秘密，究竟他是真心為組織工作還是另有苦衷。

黃仁昊在上一季親手放生了成奇勳及對孕婦徇私，組織已經對他失去信心。（劇照）

相信最終季應該會解開黃仁昊為何會由遊戲冠軍成為Front Man的秘密。（劇照）

246號復活

李陣郁飾演的246號畫家是一位慈父，女兒生命垂危，希望奪得獎金為女兒醫病。他在第二季的結局中槍後被女士兵姜霞（朴圭瑛 飾）「搶殺」，不過姜霞會救起246號。早前朴圭瑛在IG不小心洩密，證明246號會有更多戲份。另外，在網絡上瘋傳的最終季版本中，有指負責人安排姜霞與畫家進行一場遊戲，雙方要選擇放棄自己的生命而換得孩子的生存機會。