好好說再見｜阿嬌成功擺脫花瓶標籤　演技大爆發細膩情緒搞喊觀眾

現年44歲的阿嬌（鍾欣潼）出了名是大美人，但其願為角色犧牲女神形象，就好像近來已上映的電影《好好說再見》，其飾演一位患有絕症的單親媽媽，演技大有進步，令不少觀眾看到流眼淚。

阿嬌主演的新電影《好好說再見》感動許多觀眾。（《好好說再見》微博圖片）

出道至今，阿嬌被定位為花瓶演員，而為了擺脫花瓶標籤，她勇於挑戰高難度角色，在電影《好好說再見》中飾演一位患癌單親媽媽，她將角色人物從得知患癌後，處於恐懼、焦慮，逐漸因受病情影響變得憔悴虛弱，遞進式的情緒轉換演得淋漓盡致，到後期後豁然接受死亡，鼓起勇氣和世界告別，每一個眼神及動作都極具細膩，演技大爆發，令不少觀眾都共情，看到流下眼淚，更激讚阿嬌演技大有進步。

阿嬌為角色犧牲女神形象。（鍾欣潼微博圖片）

阿嬌演大有進步。（鍾欣潼微博圖片）

是次在《好好說再見》中有亮眼表現，阿嬌其實為了該角色下了不少努力。在近日其在寧波進行宣傳時，她就透露在開拍前有去醫院作觀察：「我們在拍之前，我們一起有去安寧療護的醫院探訪過，去了解一下絕症病人的那個狀態還有感受。」難怪她代入感這麼強。

阿嬌遞進式的情緒轉換演得淋漓盡致。（微博圖片）

最後勇敢面對死亡。（微博圖片）

不少觀眾看到流眼淚。（《好好說再見》微博圖片）

大家都看到好感動。（《好好說再見》微博圖片）

為了演出絕症病人瘦削一面，阿嬌坦言最困難就是減肥：「我覺得最難的是要減肥，就要有一個病人的感覺樣子，對我來說是最難的。」而正因為演了這部電影，令她對死亡有另外看法：「我覺得，我拍了這個戲之後，我才知道原來我們可以選擇在最後的時間，可以很有尊嚴的去走，不能遺憾的。所以我覺得，可能死亡不是結束，可能也是一個新的開始。」

阿嬌為電影四出宣傳。（《好好說再見》微博圖片）