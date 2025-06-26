陳冠希搭地鐵接受訪問　侃談興趣：我日常紀錄先會影相、唔畀人睇

香港千禧男神陳冠希，近年幾乎絕跡香港電影，集中在美國及世界各地發展個人潮流品牌、並與Adidas等品牌進行設計合作聯乘，建立自己的潮流時尚品牌王國。陳冠希今日（26日）於社交媒體分享一段訪問精華片段，在美國地鐵車廂中、貼地平民化地接受主持人訪問，過程氣氛輕鬆分享對事業、興趣之間平衡的看法，對將一切「資本化」的主流思想發表意見，其中更對攝影與烹飪有獨特的見解！

香港千禧男神陳冠希，近年幾乎絕跡香港電影，集中在美國及世界各地發展個人潮流品牌。（陳冠希微博圖片）

陳冠希曾一度為香港電影炙手可熱的男神！（《頭文字D》電影劇照）

陳冠希在影片中，談到現代人將技能、興趣轉化成資本的思維，陳冠希目前主流思想持相反意見：「並非所有興趣都必須轉化為收入來源，偶爾純粹享受其中樂趣亦無不可。當今社會，對一件事的熱情似乎已退居次要位置。我們總是不自覺地思考：這些活動如何帶來金錢回報？沒有思考如何豐富我的人生！」陳冠希舉例指：「以攝影為例，我只會為個人日常紀錄攝影，從不打算向家人以外的對象展示。」主持人笑言若陳冠希出版自傳、傳記或紀錄片，則會某程度下公開並資本化。

陳冠希貼地打扮在地鐵裡接受訪問。（陳冠希IG影片截圖）

陳冠希談到攝影時，表示只是作為日常紀錄，不會讓家人以外的人觀看。（陳冠希IG影片截圖）

陳冠希談到攝影時，表示只是作為日常紀錄，不會讓家人以外的人觀看。（陳冠希IG影片截圖）

陳冠希談到絕不會「資本化」的興趣時，透露烹飪成為新喜好：「疫情期間，我開始為家人下廚，但我絕不會為超過四人準備餐點，因實在力有不逮。我只願意為所愛之人下廚。」他續指：「成長過程中，我熱愛時裝、籃球、運動與音樂。陰差陽錯下，我最終躋身相關行業，隨之而來的便是各種期望。原本的興趣突然間時常變成壓力來源。正因如此，能全心投入烹飪或攝影等純粹享受的時刻，對我而言猶如救贖。這些時刻讓我能夠保持真我，無需考慮取悅他人。」

陳冠希亦分享到疫情期間開始接觸烹飪。（陳冠希IG影片截圖）

主持人總結時，引用大眾流行的看法：「常言道『從事熱愛的事，便永遠不會因為工作感到勞累』你同意嗎？」陳冠希大笑表示反對：「我認為此說並不準確。當你投身所愛之事，實則是日以繼夜地工作！」