F1電影︱一級方程式性能全攻略　油門煞車雙腳齊控使用自動波箱？

荷里活賽車動作電影《F1》本周四（26日）正式上映，電影由七屆一級方程式世界冠軍得主咸美頓（Lewis Hamilton）監製、畢彼特（Brad Pitt）攜同Javier Bardem及33歲新星Damson Idris主演，以地表最高速賽車一級方程式為題材，打造真實感極高的賽車觀映體驗！一級方程式賽車設計及性能特殊，與房車賽甚至路面跑車差異頗大，以2025年賽季為標準，為大家由引擎到輪胎，拆解基本構造與性能，打造一級方程式賽車全攻略！

荷里活賽車動作電影《F1》由畢彼特主演，現正在香港上映中！（《F1》電影劇照）

一級方程式賽車設計及性能特殊，與房車賽甚至路面跑車差異頗大！（《F1》電影劇照）

一級方程式賽車引擎

2025年一級方程式賽季使用1.6升V6渦輪增壓混合動力系統，該引擎由2014年引進、性能表現成熟。引擎最大轉數維持在15,000rpm，亦配合混合動力系統以回收動能及熱能，提供額外動力。整套引擎及動力系統可輸出超過1,000匹馬力，在800公斤車身重量下，重量馬力比（Weight-to-Power Ratio）比同級馬力的超級跑車高約一倍，最高速度更可達每小時370公里！

一級方程式賽車引擎及動力系統可輸出超過1,000匹馬力，重量馬力比比同級馬力的超級跑車高約一倍！（GettyImages）

一級方程式賽車最高速度更可達每小時370公里！（GettyImages）

油門、煞車及波箱車輛操控槪要

一級方程式賽車僅設有油門及煞車腳踏，分別由右腳及左腳控制。賽車油門使用電子線控結構「Drive-by-Wire」技術，完全以電子化控制，踏板感應從全油門到完全收油僅需80毫秒！至於煞車系統則使用混合式制動結構，結合碳纖維煞車碟及6活塞鈦合金卡鉗，能量回收整合，分配煞車力道。波箱方面，一級方程式使用「半自動序列式變速箱」，共有八個前速檔及一個後檔，轉波無離合器介入，車手僅需通過軚盤後方的撥片操作，系統則會自動完成離合器接合、補油及檔位切換。

一級方程式使用「半自動序列式變速箱」，共有八個前速檔及一個後檔，轉波無離合器介入，車手僅需通過軚盤後方的撥片操作。（GettyImages）

賽車重量規範

根據2025年技術規則，一級方程式賽車最低重量設定為800公斤，包含車手體重與所有必要裝備。在氣溫超過30.5°C的高溫賽事中，為確保車手安全，賽車需配備額外冷卻系統，最低重量則提高至805公斤，特別適用於巴林、新加坡等炎熱地區的賽事。

按2025年技術規則，一級方程式賽車最低重量設定為800公斤，包含車手體重與所有必要裝備。（GettyImages）

在氣溫超過30.5°C的高溫賽事中，為確保車手安全，一級方程式賽車需配備額外冷卻系統。（GettyImages）

空氣動力學與DRS系統

DRS可調尾翼系統為空氣動力學的組件，在尾翼增加開合功能，由車手自行控制，不時在超越前車等關鍵時刻啟動，減低空氣阻力、提高車速。

DRS為可調尾翼系統為空氣動力學的組件，DRS系統未啟動時尾翼的形態。（GettyImages）

DRS系統啟動後尾翼的形態。（GettyImages）

五色派拉利輪軚

派拉利（Pirelli）為一級方程式的官方輪軚供應商，為各站賽事提供多種配備選擇，包括三款乾地輪軚、兩款雨軚，每種輪軚都有專屬的顏色標記以便識別。車手在每場比賽中，最少進入維修區通道一次（俗稱：入Pit），必須使用至少兩種不同配備的乾地輪軚完成比賽，此規定增加了比賽的策略變化性。

派拉利為一級方程式的官方輪軚供應商，為各站賽事提供多種配備選擇，共有三款乾地輪軚、兩款雨軚。（GettyImages）

派拉利為一級方程式的官方輪軚供應商，為各站賽事提供多種配備選擇，共有三款乾地輪軚、兩款雨軚。（GettyImages）

車手在每場比賽中，最少入Pit一次，必須使用至少兩種不同配備的乾地輪軚完成比賽。（GettyImages）

車手在每場比賽中，最少入Pit一次，必須使用至少兩種不同配備的乾地輪軚完成比賽。（GettyImages）

三款乾地輪軚分別為白色標記的硬軚（C1-C3），擁有最耐用持久的性能，適合長距離行駛；黃色標記的中性軚（C2-C4），則平衡性能與耐用持久性；紅色標記的軟軚（C3-C5），提供最佳抓地力，但摩擦耗損速度最快。

配備白色標記的乾地硬軚（C1-C3）的平治車廠賽車。（GettyImages）

配備黃色標記的乾地中性軚（C2-C4）的法拉利車隊賽車。（GettyImages）

配備紅色標記的乾地軟軚（C3-C5）紅牛車隊賽車。（GettyImages）

下雨及濕滑賽道專用的雨軚，則有綠色標記的半雨軚（Intermediate），適用於潮濕但無積水的賽道狀況，胎面花紋較淺，能在逐漸變乾的賽道上維持良好性能。藍色標記的全雨軚（Full Wet），則專為大雨設計，具有更深的胎面花紋和特殊橡膠配方，能有效排除積水，在極端濕滑條件下提供必要抓地力。

綠色標記的半雨軚適用於潮濕但無積水的賽道狀況，胎面花紋較淺。（GettyImages）