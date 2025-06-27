「東方電影」遭呈請清盤9月聆訊　曾拍攝《葉問》獲最佳電影

由香港資深電影人黃百鳴（原名︰黃栢鳴）創辦的「東方電影」，昨日（26/6）遭羅姓女子呈請清盤。清盤呈請聆訊已訂在9月3日於高等法院進行。東方電影出品有限公司於1990年成立，2001年9月12日以「東方娛樂」上市。主要業務是製作及發行香港及華語電影、電視劇、電影膠卷沖印、剪輯及字幕等後期製作。2009年黃栢鳴辭去東方娛樂管理層。其後，黃百鳴於2009年把東方娛樂賣盤予內地商人鄭強輝，套現離場。

「東方電影」由香港資深電影人黃百鳴，於1990創辦。（資料圖片）

東方電影出品有限公司（Mandarin Films Limited）昨日遭羅琦（Law Kee Alice）呈請清盤。據資料顯示，羅琦曾是慧峰集團有限公司（Vertex Group Limited）股東，而慧峰集團有限公司在2010年4月9日，已更名為國藝控股有限公司，主要從事影視城經營業務、電影製作及發行、藝人管理、旅遊產品及酒店經營業務，曾上市現已遭除牌。

事件經傳媒報道後，東方影業亦發聲明澄清事件跟黃百鳴冇關，清楚指明黃百鳴於2009年已出讓並退出該公司的管理層，跟黃生並冇關係。

事後，東方影業亦發聲明澄清事件跟黃百鳴冇關。（網上圖片）

由甄子丹主演的電影《葉問》，叫好叫座，更獲得第28屆香港電影金像獎最佳電影及最佳動作指導兩個大獎。（《葉問》劇照）

「東方電影」曾製作不少香港經典，包括2008年攝製，由甄子丹主演的電影《葉問》，叫好叫座，更獲得第28屆香港電影金像獎最佳電影及最佳動作指導兩個大獎。

案件編號：HCCW387/2025