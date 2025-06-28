F1電影︱畢彼特日本影貼紙相　美顏效果全開驚變白晳蛇精男引瘋傳

荷里活賽車動作電影《F1》日前於香港及世界各地同步上映，電影由七屆一級方程式世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）監製，畢彼特（Brad Pitt）夥拍Javier Bardem及Damson Idris主演，以地表最高速賽車一級方程式為題材，講述一位過氣車手重返賽場與新仔合作，拯救第尾車隊的命運！畢彼特作為《F1》男主角，自各地首映禮開始四出宣傳造勢，早前更遠赴日本參與宣傳活動，期間親身體驗書道、迴轉壽司及打太鼓等日本傳統及流行文化，旅程相當地道！

荷里活賽車動作電影《F1》由畢彼特主演，現正在香港上映中！（《F1》電影劇照）

畢彼特年屆六旬仍然非常靚仔有型！（視覺中國）

畢彼特《F1》電影宣傳遠赴日本，活動全程由男團SixTONES成員森本慎太郎擔任導遊，森本亦為電影日語版的配音成員之一。旅程其中一站，森本帶同畢彼特一同體驗發源於日本、一度連香港亦非常流行的貼紙相，與畢彼特在貼紙相機內連環合照。貼紙相機作為「元祖美圖相機」，美顏瘦面等功能一應俱全，然而在效果全開的程度下，天生國字面型、擁有陽光膚色的畢彼特，竟變種成為白晳蛇精男，難以在照片中認出真面目！由於畢彼特的貼紙相視覺衝擊極大，在電影公司日本分部在社交媒體分享後，旋即引起瘋傳！

畢彼特在森本慎太郎擔任導遊下，體驗影貼紙相！（Threads圖片）

畢彼特在貼紙相機美顏瘦面效果全開下，變種成為白晳蛇精男！（Threads圖片）

畢彼特在貼紙相機美顏瘦面效果全開下，變種成為白晳蛇精男！（Threads圖片）

畢彼特在貼紙相機美顏瘦面效果全開下，變種成為白晳蛇精男！（Threads圖片）