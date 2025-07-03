2025票房半年結︱跌過億創疫後新低　《破地獄》跨年大賣或成關鍵

香港票房有限公司昨日（2日）公布2025年上旬（由2025年1月1日至6月30日）本地票房數字，截至6月30日，香港首輪上映電影總數為140部，其中香港電影佔21部，非香港電影則有119部，中西票房總收入為港幣$563,519,626元，較去年同期港幣$672,970,785元收入比較，票房數字下跌約16.26%。



2025年上半年內，香港共有21部電影上映。（《看我今天怎麼說》劇照）

2025年上旬香港票房僅收5億6351萬元，除疫情三年間斷停業期間票房低點，為疫後最低水平，較2023年同期7億7186萬元下跌超過1億元，對比疫情前2019年上旬高達10億4500萬元的香港票房，五年間下跌4億8149萬元、高達46%！其中《看我今天怎麼說》以1355萬元票房已佔上半年榜首，連同《贖夢》、《臨時決鬥》及《祥賭必贏》成為四部過千萬票房電影，排第五位的《送院途中》仍然上映中，目前票房僅收獲945萬元。

《看我今天怎麼說》以1355萬元成為2025年上旬票房榜首。（《看我今天怎麼說》影片截圖）

《贖夢》以1328萬元票房排行第二位。（《贖夢》劇照）

今天香港電影票房總成績較去年同期下降，除了反映觀眾入場意欲多寡以外，去年底上映至今年初的《破．地獄》後勁凌厲、跨年票房大賣之下，亦對今年整體票房存在一定影響力。由於《破．地獄》於去年11月9日上映，截至今年五月高達1億7000萬元票房數字，全歸2024年度數據；由去年12月28日破1億5000萬、直至今年5月18日破1億7000萬，不論該2000萬票房收入或五個月以來各院線的場次佔用比率，均對今年新上映同期作品造成一定影響力，故此或成為不容忽視的關鍵。

去年底上映的《破．地獄》後勁凌厲，亦對今年整體票房、場次佔用比率存在一定影響力。（《破．地獄》電影劇照）

近五年香港票房趨勢（每半年以港幣結算）

回顧香港近五年票房，2024年總票房為13億4000萬元，上旬收報6億4006萬元、下旬則收報6億9994萬元，其中年底上映的《破．地獄》及年初上映的《九龍城寨之圍城》均斬獲過億元票房。2023年總票房為14億3316萬元，上旬收報7億7186萬元、下旬則收報6億6130萬元，該年由《毒舌大狀》締造香港影史首部過億票房作品。

《破．地獄》去年締造香港電影史上前所未見的成就。（《破．地獄》電影劇照）

《九龍城寨之圍城》亦成為2024年上旬的票房神話。（《九龍城寨之圍城》劇照）

疫情期間，2022年戲院全年共停業104日，總票房為11億元，停業期間上旬收報3億5787萬元、下旬則收報7億4213萬元，雖然上半年受疫情停業影響，然而《明日戰記》、《飯戲攻心》均先後在下半年打破香港電影票房紀錄，其餘數部電影亦收獲三至四千萬票房成績。

《飯戲攻心》在2022年先破紀錄。（《飯戲攻心》劇照）

《明日戰記》及後打破《飯戲》的紀錄。（《明日戰記》電影劇照）

2021年戲院全年共停業48日，總票房為12億元，上旬收報3億7602萬元、下旬則收報8億2398萬元，然而《梅艷芳》仍斬獲6172萬元票房，《媽媽的神奇小子》與《怒火》亦在疫市下創佳績。

《梅艷芳》在疫市中斬獲6172萬元票房。（電影劇照）

2020年戲院全年共停業110日，總票房為5億3692萬元，上旬收報2億9300萬元、下旬則收報2億4392萬元，當年「子華神」黃子華自導自演作品《乜代宗師》亦累積近三千萬元票房。至於步入疫情前，2019年總票房為19億2300萬元，上旬收報10億4500萬元、下旬則收報8億7800萬元。

黃子華自導自演作品《乜代宗師》在疫情開始時期上映，亦累積近三千萬元票房。（《乜代宗師》劇照）

戲院結業潮

香港戲院自2024年下旬起出現結業潮，先後九間戲院於去年終止營業。然而2025年前半年已有九間戲院結業，追平去年全年數目，包括嘉禾院線全數影院及開業超過50年的新光戲院。今年結業戲院分別為嘉禾海運戲院、嘉禾黃埔、奧海城The Sky、屯門StagE、筲箕灣嘉禾銀河廣場、嘉禾大埔、北角新光戲院、旺角新寶戲院及MCL康怡，其中三間前嘉禾戲院將由新院線接手，新光戲院亦將於嘉禾黃埔現址重開。