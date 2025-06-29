F1電影︱湯告魯斯曬28歲賽車靚仔劇照　兩位恩人與壯志凌雲極有緣

荷里活賽車動作電影《F1》日前於香港及世界各地同步上映，電影由七屆一級方程式世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）監製，畢彼特（Brad Pitt）夥拍Javier Bardem及Damson Idris主演，以地表最高速賽車一級方程式為題材，講述一位過氣車手重返賽場與新仔合作，拯救包尾車隊的命運！早前《F1》於倫敦舉行首映期間，湯告魯斯（Tom Cruise）到場支持畢彼特，二人世紀破冰同框，亦順道向曾於《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）合作的導演Joseph Kosinski新作上映道賀。

畢彼特主演新作《F1》早前於倫敦舉行首映禮。（GettyImages）

畢彼特早前於倫敦出席主演作品《F1電影》首映時，獲湯告魯斯到場支持，二人相隔24年後首度同場！（GettyImages）

畢彼特早前於倫敦出席主演作品《F1電影》首映時，獲湯告魯斯到場支持，二人相隔24年後首度同場！（GettyImages）

畢彼特早前於倫敦出席主演作品《F1電影》首映時，獲湯告魯斯到場支持，二人相隔24年後首度同場！（GettyImages）

湯告魯斯今日（28日）在社交媒體分享1990年主演舊作《雷霆壯志》（ Days of Thunder）一系列劇照，曬出當年只有28歲的自己主演賽車電影的後生靚仔樣！湯告魯斯在帖文中除了恭賀《F1》上映，亦趁機會感謝自己兩位恩人Jerry Bruckheimer與Tony Scott：「我一直非常喜愛賽車電影的歡樂與谷盡腎上腺素的感覺！今日為我的好友Jerry Bruckheimer慶祝兩項里程碑——監製新作《F1》上映；以及我們與Tony Scott合作的《雷霆壯志》上映35周年！」

湯告魯斯分享1990年主演舊作《雷霆壯志》一系列劇照，曬出當年只有28歲的自己主演賽車電影的後生靚仔樣！（湯告魯斯IG圖片）

湯告魯斯分享1990年主演舊作《雷霆壯志》一系列劇照，曬出當年只有28歲的自己主演賽車電影的後生靚仔樣！（湯告魯斯IG圖片）

湯告魯斯分享1990年主演舊作《雷霆壯志》一系列劇照，曬出當年只有28歲的自己主演賽車電影的後生靚仔樣！（湯告魯斯IG圖片）

湯告魯斯分享1990年主演舊作《雷霆壯志》一系列劇照，曬出當年只有28歲的自己主演賽車電影的後生靚仔樣！（湯告魯斯IG圖片）

湯告魯斯分享1990年主演舊作《雷霆壯志》一系列劇照，曬出當年只有28歲的自己主演賽車電影的後生靚仔樣！（湯告魯斯IG圖片）

湯告魯斯分享1990年主演舊作《雷霆壯志》一系列劇照，曬出當年只有28歲的自己主演賽車電影的後生靚仔樣！（湯告魯斯IG圖片）

Jerry Bruckheimer為荷里活著名監製，曾出品湯告魯斯主演的《壯志凌雲》（Top Gun）、《雷霆壯志》、年前的《壯志凌雲：獨行俠》與畢彼特主演的《F1》，四部電影的台前幕後班底極具緣份，其中已故名導Tony Scott曾為兩部早年作品的導演。湯告魯斯直至今時今日仍為荷里活首屈一指的動作巨星，飛車與飛機均為他不少主演作品中的必備元素，當中必須感謝Jerry Bruckheimer與Tony Scott為他奠定基礎、給予演出兩部及後成為代表作的機會。最後，湯告魯斯亦表示：「能夠回望這部作品實在太不可思議，亦恭喜Jerry、畢彼特與Joe（Joseph Kosinski）以及《F1》所以台前幕後的新作上映！」

荷里活傳奇監製Jerry Bruckheimer，監製代表作包括《壯志凌雲》、《雷霆壯志》、《壯志凌雲：獨行俠》及《F1》。（GettyImages）

荷里活傳奇監製Jerry Bruckheimer（右一），監製代表作包括《壯志凌雲》、《雷霆壯志》、《壯志凌雲：獨行俠》及《F1》。（GettyImages）

荷里活傳奇監製Jerry Bruckheimer（左二），監製代表作包括《壯志凌雲》、《雷霆壯志》、《壯志凌雲：獨行俠》及《F1》。（GettyImages）