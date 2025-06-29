F1電影︱Kerry Condon棄會計專業追夢　成皇家劇團最年輕女主角

荷里活賽車動作電影《F1》日前已於香港及世界各地同步上映，電影由七屆一級方程式世界冠軍得主咸美頓（Lewis Hamilton）監製、《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）導演Joseph Kosinski執導，並由畢彼特（Brad Pitt）、Javier Bardem及Damson Idris主演。有別於畢彼特過去合作的金髮花瓶女主角，《F1》起用名氣差距甚大的愛爾蘭裔女演員Kerry Condon，飾演APXGP車隊的女工程師Kate McKenna，然而原來國際知名度不高的Kerry Condon卻為名符其實的實力派！

畢彼特過去合作的金髮花瓶女主角，《F1》起用名氣差距甚大的愛爾蘭裔女演員Kerry Condon。（GettyImages）

《F1》女主角Kerry Condon在國際知名度並不高。（GettyImages）

《F1》起用名氣與畢彼特差距甚大的愛爾蘭裔女演員Kerry Condon，飾演APXGP車隊的女工程師Kate McKenna。（《F1》電影劇照）

《F1》起用名氣與畢彼特差距甚大的愛爾蘭裔女演員Kerry Condon，飾演APXGP車隊的女工程師Kate McKenna。（《F1》電影劇照）

現年42歲的Kerry Condon出生於愛爾蘭小城市Tipperary，父母經營馬匹繁殖生意，但她自小已對表演藝術充滿興趣，放棄跟隨老師建議她追隨會計穩定事業路向，一心加入演藝圈成為演員。Kerry Condon於18歲便加入英國最具影響力與規模的皇家莎士比亞劇團，更於23歲主演《哈姆雷特》女主角Ophelia，成為劇團有史以來主演該角色最年輕的女演員！活躍於劇場以外，Kerry Condon亦早已跨界參演電影，曾於2003年與尚未成為奧斯卡影帝的Cillian Murpy及哥連法路合作，更曾於2005年與李連杰合作主演《不死狗》（Danny the Dog）飾演女主角！

Kerry Condon於18歲便加入皇家莎士比亞劇團，23歲便主演《哈姆雷特》女主角Ophelia，成為劇團有史以來主演該角色最年輕的女演員！（GettyImages）

Kerry Condon於2005年與李連杰合作主演《不死狗》飾演女主角！（《不死狗》電影劇照）

Kerry Condon入行近四分一世紀，主力演出較小眾及口碑質素高的電影，包括《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri），更憑2022年作品《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）提名奧斯卡金像獎「最佳女配角」，並奪得有英國奧斯卡之稱的BAFTA「最佳女配角」獎！

Kerry Condon憑2022年作品《伊尼舍林的女妖》提名奧斯卡金像獎「最佳女配角」！（GettyImages）

Kerry Condon憑2022年作品《伊尼舍林的女妖》奪得有英國奧斯卡之稱的BAFTA「最佳女配角」獎！（GettyImages）

Kerry Condon憑2022年作品《伊尼舍林的女妖》奪得有英國奧斯卡之稱的BAFTA「最佳女配角」獎！（《伊尼舍林的女妖》電影劇照）

Kerry Condon憑2022年作品《伊尼舍林的女妖》奪得有英國奧斯卡之稱的BAFTA「最佳女配角」獎！（《伊尼舍林的女妖》電影劇照）

就算觀眾未必看過Kerry Condon以上的佳作演出，也必定聽過她動人的聲音，因為Kerry Condon實為Marvel超級英雄電影宇宙（MCU）的神秘成員之一！元祖復仇者成員鐵甲奇俠（Iron Man）在《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers：Age of Ultron）劇情中將Jarvis注入幻視（Vision）後，便以F.R.I.D.A.Y.取代作為虛擬智能助手，直至《復仇者聯盟4：終局之戰》隨鐵甲奇俠一同「畢業」，而Kerry Condon正是聲演F.R.I.D.A.Y.的配音員！

鐵甲奇俠的虛擬智能肋手F.R.I.D.A.Y.就是由Kerry Condon聲演。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》電影劇照）