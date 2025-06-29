F1電影｜畢彼特炒車情節仿90年事故　車手飛彈十米雙腳骨折扭曲

由畢彼特（Brad Pitt）主演、《壯志凌雲：獨行俠》導演約瑟高辛斯基（Joseph Kosinski）執導的新作《F1電影》，已於本周四上畫。電影中，畢彼特飾演一位年輕時的車壇新星，前途無可限量，但一次嚴重意外，導致要暫別車壇，更未奪過F1冠軍。看似是一則編劇創作的勵志故事，原來真有其事，而當事人受傷的情況更嚴重。

由畢彼特（Brad Pitt）主演的新作《F1電影》，標榜跟足真實F1賽事。（《F1電影》劇照）

《F1電影》的賣點，是戲中有大量真實F1車隊及車手登場，當中的賽事戰略更是參考真實個案。但斷想不到，畢彼特在戲中遇到的意外，都是真有其事。戲中畢彼特飾演Sonny Hayes，本來是車壇新星，前途無可限量。但一次嚴重意外，令他要接受長期治療，身體狀況更不再適合賽車，要黯然退出。不過Sonny並未有完全退役，戲中會參與世界各地不同的賽事，以作為生活費。

雖退役多年，但其經驗就令車隊起死回生。（《F1電影》劇照）

1990年F1嚴重事故

至於戲中年輕時所遇到的意外，基於畢彼特在戲中是駕Camel贊助的Lotus車隊，故令不少車迷一看便知他在仿照1990年，發生在一級方程式一場震撼業界的意外。當時只有26歲的英國車手Martin Donnelly，剛簽約成英國汽車生產商Lotus 旗下的F1車隊成員，一直備受看重。可惜就在90年出戰西班牙大獎賽（Spanish Grand Prix），於排位賽練習期間發生嚴重意外，當時以時速225公里撞向防護牆，車身當場斷成兩截，而Martin Donnelly更被飛彈到十米以外。

基於畢彼特在戲中是駕Camel贊助的Lotus車隊，故令不少車迷一看便知他在仿照90年代，發生在一級方程式一場震撼業界的意外。（影片截圖）

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據當時報道，Martin Donnelly在意外後曾失去意識長達11分鐘，被送往醫院後，發現全身多處骨折，以雙腿情況最為嚴重，另外還出現腦震盪及肺挫傷等，不幸中之大幸是他奇蹟地生還，但就要經歷漫長的治療及復康時間，而且體能大不如前，差不夠已可宣佈提早退役。

多年後，Martin Donnelly接受訪問重提意外經過。（影片截圖）

當時的軚盤撞至變形。（影片截圖）

頭盔亦撞至爆裂。（影片截圖）

雖然無緣重返賽道，但不少人都一直鼓勵Martin Donnelly應付長期的治療，包括數年後，於1993年他獲前一級方程式車手兼車隊老闆Eddie Jordan邀請，到英國銀石大獎賽試車，以作鼓勵。這次意外，為Martin Donnelly帶來翻天覆地的改變，同時亦為車界在意外監管上有革命性的改革，包括往後賽車頭盔須達FIA 8860標準，具一定防彈、保護和吸震水平，而車身的防撞設計亦得以強化，又擴展賽道緩衝區域等措施，成為日後F1賽事的安全指標。