伍詠薇淋浴濕身透視黃色內衣　浸冰火浴池手抱橡皮黃鴨童心未泯

56歲影視女演員伍詠薇，曾主演《至尊計狀元才》、《重案組》及《97家有喜事》等電影，早年形象艷麗性感，及後亦活躍拍攝電視劇作品。伍詠薇今日（1日）於社交媒體分享到健身中心享受健體舒壓設施，以一身運動打扮上陣，依然保持一貫苗條修長身型，肌膚緊緻白晳，難以想象已經年過半百！

伍詠薇現年56歲，依然保持一貫美貌及苗條修長身形。（葉志明 攝）

伍詠薇早年曾主演《重案組》，形象性感艷麗。（《重案組》電影劇照）

伍詠薇於社交媒體分享體驗設施時，在舒壓淋浴間中穿着白色運動上衣與黑色短褲，渾身濕透時透視鮮黃色運動內衣，展示緊緻肌理修長身材！伍詠薇亦於中心享受「冰火」溫熱冰感沐浴設施與桑拿，更在水池內手抱巨型黃色橡皮鴨，相當有童心！

伍詠薇舒壓淋浴間中穿着白色運動上衣與黑色短褲，渾身濕透時透視鮮黃色運動內衣，展示緊緻肌理修長身材！（伍詠薇IG圖片）

伍詠薇舒壓淋浴間中穿着白色運動上衣與黑色短褲，渾身濕透時透視鮮黃色運動內衣，展示緊緻肌理修長身材！（伍詠薇IG圖片）

伍詠薇在水池內手抱巨型黃色橡皮鴨，相當有童心！（伍詠薇IG圖片）

伍詠薇亦於中心享受「冰火」溫熱冰感沐浴設施與桑拿。（伍詠薇IG圖片）

伍詠薇亦於中心享受「冰火」溫熱冰感沐浴設施與桑拿。（伍詠薇IG圖片）

伍詠薇一直非常努力做運動。（伍詠薇IG圖片）