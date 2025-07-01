F1電影｜假戲真做賣車身廣告賺3億　冠名贊助Expensify值近億元

荷里活賽車動作電影《F1》由畢彼特（Brad Pitt）、Javier Bardem及Damson Idris主演，以地表最高速度賽事一級方程式賽車為題材！電影數年前曾於一級方程式正式賽場上取景，實景及觀眾現場真實感十足，更虛構出魚腩車隊「APXGP」落場參賽，劇情講述車隊老闆為救位於解散存亡邊緣的隊伍，邀請昔日同為隊友的過氣車手Sonny Hayes（畢彼特 飾）入隊參賽，為車隊的意志與實力帶來翻天覆地的改變！

荷里活賽車動作電影《F1》由畢彼特主演，現正在香港上映中！（《F1》電影劇照）

《F1》曾於一級方程式正式賽場上取景，實景及觀眾現場真實感十足，更虛構出魚腩車隊「APXGP」落場參賽。（《F1電影》劇照）

《F1》曾於一級方程式正式賽場上取景，實景及觀眾現場真實感十足，更虛構出魚腩車隊「APXGP」落場參賽。（《F1電影》劇照）

《F1》曾於一級方程式正式賽場上取景，實景及觀眾現場真實感十足，更虛構出魚腩車隊「APXGP」落場參賽。（GettyImages）

APXGP車隊雖然為《F1》電影虛構，然而製片商Apple精明地「假戲真做」，為劇組帶來可觀製作費資源！一級方程式作為舉世矚目的體育盛事，各隊伍車身與制服廣告、贊助商欄位可謂千金難求，據外媒報道，《F1》劇組將APXGP車身制服廣告位置當成真實車隊一樣銷售，分別賣給超過12間公司，帶來超過4000萬美元（約港幣3億1400萬元）廣告收入！其中，售予金融理財管理軟件公司Expensify的冠名贊助欄位，據報成交價更達至八位數字、即最少1000美元（約港幣7849萬元）！

《F1》電影製片商假戲真做，將劇情中虛構車隊APXGP的車身及制服廣告當成正式一級方程式車隊一樣銷售。（F1官網圖片）

《F1》電影製片商假戲真做，將劇情中虛構車隊APXGP的車身及制服廣告當成正式一級方程式車隊一樣銷售。（F1官網圖片）

APXGP其實只是一隊虛構車隊。（《F1》電影劇照）

從《F1》劇照中可見，APXGP車隊的車身與制服上，分別有冠名贊助Expensify的廣告，以及服裝品牌Tommy Hilfiger、鐘錶品牌IWC、家電品牌Shark Ninja、航運公司MSC、保險公司GEICO及平治旗下AMG等廣告字樣，賽車服上亦有賽車用品牌OMP及平治車廠等標誌，相信觀眾在觀映期間亦會不時留意得到。

在畢彼特身上穿上的虛構車隊APXGP制服，亦成為流動廣告牌。（《F1》電影劇照）