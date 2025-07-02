魷魚遊戲3｜牆上壁畫消失拉丁諺語彩蛋有隱喻　揭示全劇中心思想

萬眾期待的Netflix韓劇《魷魚遊戲》最終季已在Netflix上架，歷時4年的製作終於劃下句號。大批劇迷對結局評價兩極，有人炮轟爛尾，但依然有人認為還是值得追看，不過劇中仍然有值得令人討論的彩蛋。

最終季已於6月27日回歸。（Netflix）

在第一季，456位參賽者所住的大型宿舍內，六個遊戲已經暗藏在牆上，次序分別為「123紅綠燈」、「戳椪糖」、「扯大纜」、「彈波子」、「玻璃橋」及「魷魚遊戲」，隨著參賽者死亡被淘汰後，床鋪逐漸減少，壁畫才被展現出來。大批劇迷對劇集細節大感讚嘆，成為首季其中一個大彩蛋。

在第一季中，六個遊戲已經暗藏在牆上，成為全劇最大彩蛋之一。（劇照）

來到最後一季，在進入最後遊戲前，牆上並沒有遊戲暗示，反而在左右兩邊寫上「HODIE MIHI, CRAS TIBI」。這句話在拉丁語意思為「Today me, tomorrow you」，即是「今日的我，明日的你」，跟「今夕吾軀歸故土，他朝君體也相同」有異曲同工之妙。意思用來表達人生無常、生命短暫的感慨，提醒人們要珍惜當下，同時也提醒人們生命終將走向相同的結局。 這句話通常出現在墓地或墳場，用以告誡生者要珍惜眼前人、活在當下，可謂全劇最重要的中心思想。