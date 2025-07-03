魷魚遊戲3｜港版邊個演？203撞樣已故演員 洪永城驚現Netflix？

大熱韓劇《魷魚遊戲》最終季終於回歸，雖然評價好壞參半，但依舊成功橫掃全球排行榜，上架僅1天便奪下全球93國電視節目榜冠軍，也達成首周最快在最多地區收視奪冠的驚人紀錄，此成績也成功超越前兩季。本季無論劇情或角色都成為熱話，有網民就忽發奇想，如果開拍「港版魷魚遊戲」，會有什麼最佳人選？



最終季已於6月27日回歸。（Netflix）

456成奇勳

在首集播出時，已經有大批香港觀眾表示視帝譚俊彥完美撞樣主角李政宰，相似程度近乎以假亂真。

畫片西裝男

有「港版孔劉」之稱的張松枝，穿起西裝與真孔劉相似度爆燈。

「一二三，木頭人」英熙娃娃

第一個死亡熱身遊戲「一二三，木頭人」在兩季均有出現，首季播出時，巨型娃娃英熙更被指與炎明熹撞樣，同樣不過眉的瀏海，尖尖向上的眼睛，就連表情都一模樣，如果開拍「港版魷魚遊戲」相信是最佳人選。

001吳寧一 / Front Man

由李秉憲飾演的魷魚遊戲負責人Frontman，在第一季沒有太多露面的場口，來到第二季就化身玩家001吳寧一落場玩遊戲，更與成奇勳扮friend。有不少網民都指，如果開拍香港版應該找歐瑞偉出演這個角色，更有網民改圖，極為神似。

100號

躁狂阿伯不斷慫恿玩家繼續闖關，在劇中經常聲大大鬧人，與秦沛在1991年電影《五億探長雷洛傳》中飾演顏同撞樣，其電影金句「你大我呀？！」，跟100號脾氣極似。

230號DJ Thanos

在劇中飾演230號DJ Thanos的前BIGBANG成員TOP在劇中有不少即興Rap的場面，令人想起周柏豪大曬Rap功，加上兩人同樣擁有靚仔樣，必定是出演230號的最佳人選。

333號李名器

盧鎮業外型與劇中的任時完有幾分相似。

222號金純熙

Day樣子與曹柔理同樣樣子甜美。

125號敏修

馮皓揚過往飾演的角色都偏向沉默寡言，很適合飾演膽小的敏修。

007號朴容植

麥沛東的曲髮加上戴眼鏡，與007有幾分相似。

096

096樣貌與洪永城極為相似，更有網民搞笑指差點以為洪永城衝出TVB拍韓劇。

船長

船長髮型跟林敏驄有9成相似！（threads）

203

203號髮型、樣貌及表情，都撞樣已故演員「大傻」成奎安。