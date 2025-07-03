車銀優首部互動式VR演唱會電影　感受與男神10cm距離對望

英皇戲院再度聯手韓國頂尖VR娛樂品牌，突破銀幕界限，為本港觀眾帶來劃時代的沉浸式觀影體驗！K-POP與韓劇雙棲的韓國全能藝人車銀優，推出首部互動式VR演唱會電影《CHA EUN-WOO VR CONCERT : MEMORIES》，將於8月1日至17日於英皇戲院（銅鑼灣時代廣場）限時獨家獻映！屆時AROHA（ASTRO粉絲）將可佩戴VR裝置，走進一個只屬於你和偶像的夢幻空間，感受與車銀優僅10cm距離對望所帶來的心動震撼！

車銀優推出首部互動式VR演唱會電影《CHA EUN-WOO VR CONCERT : MEMORIES》。（英皇電影提供）

《CHA EUN-WOO VR CONCERT : MEMORIES》揉合心動、相遇、離別與記憶等情感主題，透過互動式劇情設計，讓觀眾親自參與、選擇故事發展。戴上由影院提供的VR裝置後，觀眾不再只是單方面觀看，更可親自選擇和銀優互贈的禮物、相遇場景等關鍵細節，改變故事走向與情感色調。即使同一首歌曲，不同觀眾的選擇都能創造出截然不同的視覺效果與情緒表現，讓觀影體驗變成只限「你和銀優」的專屬回憶！

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屆時AROHA（ASTRO粉絲）將可佩戴VR裝置，走進一個只屬於你和偶像的夢幻空間，感受與車銀優僅10cm距離對望所帶來的心動震撼！（英皇電影提供）

配合上映消息，韓國官方釋出兩款主題海報：一款展現車銀優深邃的眼神透露出強烈的感情線；另一款營造溫柔氛圍，則暗示這段奇幻旅程的多重可能，呼應主題標語「我們的結局，交給你來決定」，引發每位AROHA的無限想像！

是次VR演唱會運用了先進的12K超高畫質實景拍攝技術、AI影像處理系統，以及基於虛幻引擎（Unreal Engine）驅動的頂尖VFX視覺特效，讓車銀優仿如真實地出現在你眼前，看見車銀優向著你呼吸、演唱，深情對望，帶來壓倒性的沉浸感。配合韓國科技團隊所研發的革新互動技術，觀眾每一次的選擇能改變場景與情節走向，締造一場跨越虛實邊界的嶄新感官體驗。

是次VR演唱會運用了先進的12K超高畫質實景拍攝技術、AI影像處理系統。（英皇電影提供）

自2016年以ASTRO成員身分出道以來，車銀優一直活躍於音樂與影視領域。今年2月，ASTRO推出出道9週年紀念單曲《Twilight》，團員之間默契依然。除此之外，他憑藉《Island》、《美好世界》等劇集，挑戰不同角色，鞏固其全方位藝人形象。本次VR演唱會將於首爾、東京、大阪、墨西哥城、蒙特雷、胡志明市、台北、台中、新加坡，以及內地多個城市，共逾22個城市上映，進一步印證車銀優作為K-POP與韓劇雙棲的國際級巨星地位。