不死軍團2︱吳清雲由越南難民成影后　闖荷里活合作楊紫瓊甄子丹

Netflix自家製電影《不死軍團2》（The Old Guard 2），由奧斯卡影后查理絲花朗（Charlize Theron）、奧瑪花曼（Uma Thurman）、亨利高定（Henry Golding）等主演，劇情延續2020年播出的上集，講述Andy喪失永生後，在暗中行事的敵人誘導下，重遇被囚禁於水底數個世紀的愛人Quynh。在上集《不死軍團》僅有極少鏡頭的Quynh，由越南影后Veronica Ngô（越南名：Ngô Thanh Vân；中譯：吳清雲）飾演，隨劇情轉向，吳清雲的戲份在今集變得極為重要，讓不少觀眾見識到她的魅力，更發覺她身世相當傳奇！

Netflix自家製電影《不死軍團2》的女配角吳清雲，原來是越南影后，身世更非常傳奇！（GettyImages）

Netflix自家製電影《不死軍團2》由奧斯卡影后查理絲花朗、奧瑪花曼、亨利高定等主演，劇情延續2020年播出的上集。（《不死軍團2》電影劇照）

Netflix自家製電影《不死軍團2》由奧斯卡影后查理絲花朗、奧瑪花曼、亨利高定等主演，劇情延續2020年播出的上集。（《不死軍團2》電影劇照）

吳清雲飾演的Quynh在上集《不死軍團》僅有極少鏡頭，然而隨劇情轉向在今集變得極為重要！（《不死軍團》電影劇照）

吳清雲飾演的Quynh在上集《不死軍團》僅有極少鏡頭，然而隨劇情轉向在今集變得極為重要！（《不死軍團2》電影海報）

現年46歲的吳清雲1979年於越南出生，10歲時由父母安排與姨姨一同乘船離開越南，逃避越共政府的統治，以越南難民身份輾轉抵達挪威後成為當地公民。吳清雲及後於20歲時重返越南，參加當地選美比賽並成為季軍，開始她作為模特兒的生涯，演出電視劇成為演員、並同步發展跳唱事業。

現年46歲的吳清雲於越南出生，10歲時由父母安排與姨姨一同乘船離開越南，以難民身份輾轉抵達挪威後成為當地公民。（GettyImages）

吳清雲於20歲時重返越南，參加當地選美比賽並成為季軍。（GettyImages）

24歲時，吳清雲參演新加坡製作的電視劇《Rouge》，劇集因為在澳洲及美國播出而獲得國際知名度；主演電影《The Rebel》更創下票房奇蹟，當時刷新越南史上最賣座電影紀錄，亦為她贏得第15屆越南電影節影后殊榮！

吳清雲主演的越南電影《The Rebel》刷新當年票房紀錄，更為她贏得越南影后殊榮。（《The Rebel》電影劇照）

直至2016年，37歲的吳清雲勇闖荷里活發展，參演Netflix延續李安名作《臥虎藏龍》的電影《臥虎藏龍：青冥寶劍》（Crouching Tiger，Hidden Dragon：Sword of Destiny），與楊紫瓊、甄子丹等亞裔國際武打巨星合作。

37歲的吳清雲勇闖荷里活發展，參演Netflix延續李安名作《臥虎藏龍》的電影《臥虎藏龍：青冥寶劍》。（《臥虎藏龍：青冥寶劍》電影劇照）

楊紫瓊為《臥虎藏龍：青冥寶劍》的女主角。（《臥虎藏龍：青冥寶劍》電影劇照）

甄子丹為《臥虎藏龍：青冥寶劍》的男主角。（《臥虎藏龍：青冥寶劍》電影劇照）

吳清雲於2017年更加入星戰宇宙，在《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars：The Last Jedi）裡飾演Paige Tico，在劇情中為完成轟炸帝國母艦自我犧牲的情節，令觀眾印象極為深刻！

吳清雲於2017年更加入星戰宇宙，在《星球大戰：最後絕地武士》裡飾演Paige Tico。（《星球大戰：最後絕地武士》電影劇照）

吳清雲在劇情中為完成轟炸帝國母艦自我犧牲的情節，令觀眾印象極為深刻！（《星球大戰：最後絕地武士》電影劇照）

吳清雲在劇情中為完成轟炸帝國母艦自我犧牲的情節，令觀眾印象極為深刻！（《星球大戰：最後絕地武士》電影劇照）

自此，吳清雲亦成為Netflix自家電影的鐵腳演員，先後主演魔幻警匪片《光靈》（Bright）、非裔美國名導Spike Lee作品《誓血五人組》（Da 5 Bloods）及《不死軍團》，並於2023年參演科幻動作電影《A.I. 創世者》（The Creator）。

吳清雲成為Netflix自家電影的鐵腳演員，曾參演魔幻警匪片《光靈》。（《光靈》電影劇照）

吳清雲成為Netflix自家電影的鐵腳演員，曾參演非裔美國名導Spike Lee作品《誓血五人組》。（《誓血五人組》電影劇照）