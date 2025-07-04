青蛇︱范冰冰神還原張曼玉30年前造型　網民大讚反差：妖氣沖天

國際知名的中國頂流女演員范冰冰，一直為炙手可熱的電影女主角及時尚品牌寵兒，擁富東方美感的五官與修長身材，不論中西風格設計造型均能駕馭！今日（3日）范冰冰於社交媒體分享一輯新相，以模仿《青蛇》女主角的造型上鏡，復刻超過30年前由張曼玉飾演的小青，還原張曼玉的神韻與媚態，更似乎有過之而無不及！

國際知名的中國頂流女演員范冰冰，一直為炙手可熱的電影女主角及時尚品牌寵兒。（視覺中國）

《青蛇》由張曼玉主演，上映已經超過30年！（《青蛇》電影劇照）

《青蛇》由張曼玉主演，上映已經超過30年！（《青蛇》電影劇照）

《青蛇》由張曼玉主演，上映已經超過30年！（《青蛇》電影劇照）

范冰冰在相輯中以綠白色華服上陣，在灌木叢與溪流置景中拍攝，冰冰不論化妝、稍露香肩長腿的造型或表情中，均散發媚惑誘人的氣色，與平素優雅貴氣的風格截然不同！范冰冰妖冶艷麗的造型照吸引大批網民讚好及瘋傳，更有網民分享後認為妖艷風格出奇地適合冰冰，表示：「實在是好適合這種狐媚詭異的妖氣沖天照；期待之後她可以再拍一組妲己九尾狐的照片！」看來反差形象甚得影迷粉絲歡心！

范冰冰模仿張曼玉《青蛇》的經典角色，妖冶艷麗，似乎有過之而無不及！（范冰冰IG圖片）

范冰冰模仿張曼玉《青蛇》的經典角色，妖冶艷麗，似乎有過之而無不及！（范冰冰IG圖片）

范冰冰模仿張曼玉《青蛇》的經典角色，妖冶艷麗，似乎有過之而無不及！（范冰冰IG圖片）

范冰冰模仿張曼玉《青蛇》的經典角色，妖冶艷麗，似乎有過之而無不及！（范冰冰IG圖片）

范冰冰模仿張曼玉《青蛇》的經典角色，妖冶艷麗，似乎有過之而無不及！（范冰冰IG圖片）

范冰冰模仿張曼玉《青蛇》的經典角色，妖冶艷麗，似乎有過之而無不及！（范冰冰IG圖片）

范冰冰模仿張曼玉《青蛇》的經典角色，妖冶艷麗，似乎有過之而無不及！（范冰冰IG圖片）

范冰冰模仿張曼玉《青蛇》的經典角色，妖冶艷麗，似乎有過之而無不及！（范冰冰IG圖片）

范冰冰模仿張曼玉《青蛇》的經典角色，妖冶艷麗，似乎有過之而無不及！（范冰冰IG圖片）