超人︱獨家劇透30分鐘精彩橋段　做一事涉專業失德惹女友不滿鬧交

DC超級英雄電影《超人》（SUPERMAN）即將於7月10日在香港上映，電影由鬼才導演占士根（James Gunn）執導，David Corenswet接班成為最新一代超人，與Rachel Brosnahan、Nicholas Hoult等主演。《超人》班底上月展開全球巡迴宣傳，《香港01》亦到赴團隊亞洲首站菲律賓直擊現場盛況，更獲邀與一眾媒體率先收看30分鐘IMAX版絕密電影片段！在電影即將上映前，獨家為大家劇透《超人》三大焦點情節！

占士根攜同《超人》男女主角David Corenswet及Rachel Brosnahan一同出席菲律賓電影發布記者會。（莫匡堯 攝）

《超人》官方率先邀請媒體收看30分鐘IMAX版絕密片段！（莫匡堯 攝）

Clark Kent爭頭版獨家專訪超人

熟悉《超人》漫畫與電影的觀眾都知道，無論超人如何無敵始終要為口奔馳，在《環球日報》裡擔任記者，並因此邂逅同為記者的女朋友Lois Lane。Clark Kent作為記者，能夠報道大都會（Metropolis）話題人物超人的消息固然能引起讀者關注，於是Clark Kent便因利成便，透過「獨家專訪」超人獲得記者生涯首個頭版報道，讓一眾同事雀躍與佩服。

Clark Kent透過「獨家專訪」超人獲得記者生涯首個頭版報道，讓一眾同事雀躍與佩服。（《超人》電影劇照）

Clark Kent專訪自己「做新聞」的行為，引起女朋友Lois Lane的不滿。（《超人》電影劇照）

然而知道Clark Kent真正身份的Lois Lane，對男友「做新聞」的專業失得行為感到不滿，在一次約會中提出反對意見時，便促成二人的「真誠對話」並鬧交，為了讓超人得到客觀訪問報道，Lois便以記者身份訪問超人，亦即觀眾們在預告片中目擊Clark Kent一秒變聲成為超人的畫面！

Lois Lane與Clark Kent鬧交後，為了讓超人得到客觀訪問報道，Lois便以記者身份訪問超人。（《超人》電影劇照）

超人開場先吃一場敗仗

超人一向在DC漫畫中所向無敵，除了面對同樣來自氪星（Krypton）的同族或氪氣石（Kryptonite）會曝露弱點後，其他超級英雄或武器從不是他的對手！然而在《超人》開場劇情中，卻慘被鐵甲人「博拉維亞之錘」（The Hammer of Boravia）打到無法還手！博拉維亞之錘除了速度、防禦力驚人外，似乎擁有超人飛行、鐳射眼的能力，再加上對超人格鬥模式瞭如指掌，每每在超人發招前便反擊、克敵制勝！

博拉維亞之錘除了速度、防禦力驚人外，似乎擁有超人飛行、鐳射眼的能力。（《超人》電影劇照）

博拉維亞之錘除了速度、防禦力驚人外，似乎擁有超人飛行、鐳射眼的能力。（《超人》電影劇照）

博拉維亞之錘打到超人無法還手，初嚐出道以來首場敗仗。（《超人》電影劇照）

在「博拉維亞之錘」鐵甲之中，其實是來自DC多元宇宙另一個地球的反派超人Ultraman，而且在鐵甲加持、研究超人作戰技巧多時的Lex Luthor作為軍師，逐招以電腦分析超人的戰鬥規律下，以開外掛攻略的模式擊敗超人，讓超人初嚐出道以來首場敗仗！

Lex Luthor與超人一直為死對頭。（《超人》電影劇照）

Lex Luthor對超人的戰鬥規律瞭如指掌，在背後指導博拉維亞之硾戰鬥時，猶如開外掛一樣。（《超人》電影劇照）

神秘冰雕堡壘靠秘技療傷

超人初嚐敗仗，重傷倒在冰天雪地之中，便如預告片一樣呼喚「超人狗」小氪（Krypto）前來救援，小氪將超人帶回地點神秘的冰雕堡壘後，超人便在守衛機械人的幫助下療傷。熟知《超人》的觀眾必定知道，超人就如一塊太陽能電池一樣，靠吸收陽光「差電」回血，但要在短時間之中回復戰鬥力及復元，便需要加強功率的陽光縮短時間！

超人初嚐敗仗重傷倒在冰天雪地之中，便如預告片一樣呼喚「超人狗」小氪前來救援，才能返回冰雕堡壘。（《超人》電影劇照）

超人初嚐敗仗重傷倒在冰天雪地之中，便如預告片一樣呼喚「超人狗」小氪前來救援，才能返回冰雕堡壘。（《超人》電影劇照）

超人初嚐敗仗重傷倒在冰天雪地之中，便如預告片一樣呼喚「超人狗」小氪前來救援，才能返回冰雕堡壘。（《超人》電影劇照）

在冰雕堡壘中，超人在一台利用多重凸透鏡讓陽光集中一處的機器，然而在高強度的陽光照射下，連超人亦忍不住痛苦咆哮，但的確有效令超人秒速回復，立即再出發與博拉維亞之錘再戰一場！