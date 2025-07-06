愉快動物餅｜四大冷知識　包裝盒兩大角色原來一直冇得食

家喻戶曉的回憶殺零食「愉快動物餅」，首次動畫化拍成《愉快動物餅大電影》，將於7月11日香港上映。這個擁有 47 年歷史，行銷全球超過 20 個國家，靠著每塊餅乾上印有動物的英文名稱，教曉全球小朋友英文單字。而這盒由細食到大的動物餅，都有鮮為人知的冷知識，包括咁多年來封面出現的動物角色，原來一直冇製成餅乾，點解呢？

「愉快動物餅」，首次動畫化拍成《愉快動物餅大電影》，將於7月11日香港上映。（《愉快動物餅大電影》劇照）

愉快動物餅由日本的燒菓子公司 – 「金必氏」（GINBIS，ギンビス）出品，公司創立於1930年。1969年開始生產動物餅，原名為「動物47士」，直至1978年動物餅口味才轉為牛油味，並在乾餅上印有不同動物的英文名字

講起《愉快動物餅》，最為人熟悉的包裝角色包括獅子、長頸鹿、馬騮、河馬、兔仔、鱷魚、貓、大象及雞仔。（網上圖片）

冷知識1︰封面角色有得睇冇得食

講起《愉快動物餅》，最為人熟悉的包裝角色包括獅子、大象、馬騮、河馬、兔仔、貓、長頸鹿、鱷魚、雞仔，因為幾位紛紛都有在包裝盒出現，但你有冇留意，有兩個角色原來你一直冇食過？47年來都一直「唔對封面」？

現實中見唔到餅乾版長頸鹿，但在電影中就有呈現出來。（《愉快動物餅大電影》劇照）

呢兩個角色就係長頸鹿同鱷魚，唔係要歧視兩位，呢個關乎製作過程問題，因為這兩種動物，頸部和尾巴都較長，會令整塊餅乾容易斷開，為免影響觀感，故這兩種動物一直缺席。但為何冇出現都可以上封面？因為牠們在動物園中一直是人氣動物，為刺激銷量便讓這兩種動物都登上包裝盒。除此之外，樹熊對大耳仔同樣在製作過程中容易斷裂，故亦未有出現過。

獅子在電影叫「獅兄」，是人氣最勁一位。（《愉快動物餅大電影》劇照）

冷知識2︰豬仔咁普通都唔出？

除咗長頸鹿同鱷魚，原來在整盒「愉快動物餅」中，最普遍的動物豬仔原來都一直缺席冇機會出餅仔。這個是因為製造商金必氏是想製作出所有人都可以食用的餅乾，當時便顧及伊斯蘭教的小朋友不可吃豬肉的戒條，教不製作豬仔造型餅，令大家食得安心冇心理掙扎。

（《愉快動物餅大電影》劇照）

冷知識3︰紫菜口味係香港特別版

大家平時買動物餅，會買粉紅色的原味牛油還是綠色的紫菜口味？原來紫菜味係香港特別版！因為香港是愉快動物餅最早進軍海外地區市場之一，知道香港人特別喜歡紫菜口味，便推出香港特別版，連日本原產地都冇。

原來紫菜口味係香港特別版。（網上圖片）

冷知識4︰全數有幾多款動物？

金必氏在1969年生產動物餅時，取名為「動物四十七士」，顧名思義一共有47種動物。到了1978年，他們想製作較薄身的餅乾，便調整做法和材料的比例，變成厚度減半但又不會太易碎的「愉快動物餅」，動物種類亦由由47種減至46種。不過重包裝盒顯示的動物英文名，就只列出一共38組字。又因為每包動物餅只有約10款動物，要集齊46種，最少要買3包才齊全。