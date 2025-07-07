舊年暑假搞乜鬼｜重拍集齊經典元素　武器全面進化恐怖魚鉤再登場

1997年上映的驚慄片《舊年暑假搞乜鬼》（I Know What You Did Last Summer），早已奉為經典之一。28年後更宣布重拍，正式回歸延續美國恐怖血腥傳奇。而為這次重拍，導演都嚴陣以待，專程飛到澳洲，又將戲中最標誌性的武器魚鉤來個進階版。（上映日期︰7月17日）

7月17日上映。（《舊年暑假搞乜鬼》海報）

舊版驚嚇場面依然歷歷在目。（《舊年暑假搞乜鬼》劇照）

先介紹新版演員，包括有拍過《怪奇物語》的瑪德琳克萊恩（Madelyn Cline）以及《小魚仙》王子祖納候堅（Jonah Hauer-King）等一眾人氣青春新星主演。而導演對電影的視覺構想簡潔清晰︰「當要殺死一班靚仔靚女，我想呈現特定的老派美國美術風格：藍天碧海、鮮紅的血、以及皮膚的真實質感。我特別喜歡美麗小鎮與骯髒又血腥的暴力事件的對比。」

舊版已經是28年前的作品。（《舊年暑假搞乜鬼》劇照）

由於開拍當時，北半球已步入秋天，為了電影可以在今年夏天上映，而片名又直接以「夏天」點題，拍攝團隊遠赴澳洲取景，以保持夏季氛圍！原版電影在北卡羅萊納州拍攝，因此新版亦需要復刻。縱使難以在別的地方營造美國東岸氛圍，團隊最終亦在悉尼找到合適的地方進行拍攝。導演表示澳洲美麗得令人不安，正正是恐怖片的完美取景地！

同伴逐個死於非命。（《舊年暑假搞乜鬼》劇照）

新版演員有拍過《怪奇物語》的瑪德琳克萊恩（Madelyn Cline, 右二）以及《小魚仙》王子祖納候堅（Jonah Hauer-King）。（《舊年暑假搞乜鬼》劇照）

致敬原版的同時，新版亦將恐怖元素推向了新的境界！製作人特別提到原版電影中海倫舒華 (Helen Shivers) （Sarah Michelle Gellar 飾）的經典死亡橋段；海倫面對重重難關，正當你以為她能逃過一劫，漁夫卻突擊殺死她。為了提升同類型的恐怖戲劇效果，團隊特別設計了一個俱樂部，在那裡展開一場致命的貓捉老鼠遊戲，並致敬海倫舒華！

經過重新構思標誌性武器，新版本的魚鉤即將面世！導演坦言，自己喜歡原版的魚鉤，但它的確不夠尖銳，因此需要大升級！導演與道具組討論的第一件事就是製作一個全新的魚鉤，並將它盡可能設計得尖銳恐怖。電影中除了魚鉤還出現許多令人毛骨悚然的新武器，包括航海結、信號槍、刀、電擊棒和龍蝦籠等等，提升每一場謀殺的驚悚感！