專訪︱超人直言神力最實用　紳士舉動令女主角心心眼：好體貼溫柔

DC超級英雄電影《超人》（SUPERMAN）由鬼才導演占士根（James Gunn）執導，David Corenswet接班成為最新一代超人，與Rachel Brosnahan、Nicholas Hoult等主演。《超人》將成為DC超級英雄宇宙重啟的頭炮作品，帶領面世大半個世紀的超人進入全新世代，一眾超級英雄與反派角色均重新選角，讓觀眾耳目一新！早前，《超人》男女主角David Corenswet及Rachel Brosnahan於海外宣傳活動期間接受《香港01》專訪，大談拍攝飛行戲份的趣事、超人造型與超能力、以及作為演員面對身心壓力低潮時的療癒方法。

《超人》男女主角David Corenswet及Rachel Brosnahan於海外宣傳活動期間接受《香港01》專訪。（莫匡堯 攝）

David Corenswet在電影中飾演超人，自然有許多「吊威吔」飛行戲份，談到極速飛行與戰鬥時保持完美髮型的「心得」，David笑言在預告以外的劇情部分，髮型亦有失控時刻：「我們這個版本的超人在飛行時，頭髮的確會變得凌亂！當然我很感恩自己的頭髮算相當濃密，但在強風吹拂下很快就會蓬亂、變成爆炸頭！尤其是倒吊的場面！不過亦成為《超人》令人覺得可愛的地方，不會永遠完美整潔企理！」

David Corenswet在電影中飾演超人，有許多「吊威吔」飛行戲份，在極速飛行與戰鬥時卻保持完美髮型！（《超人》預告截圖）

David Corenswet笑言飛行戲份讓他變成爆炸頭！（莫匡堯 攝）

至於為飛行戲份「吊威吔」，David Corenswet直呼過癮，為拍攝期間極難忘的部份：「拍攝飛行的橋段其實非常過癮！可以感受一飛沖天、從天而降、在場景中橫衝直撞的感覺！」David Corenswet更忍不住頑皮的笑容，隱晦地透露：「當然拍攝十多小時後，某些隱蔽地方會開始出現瘀痕，有些特殊戰績！」身旁的Rachel Brosnahan隨即開玩笑地追問：「不妨多告訴我們一點！」David Corenswet笑而不語，隨即轉移話題：「當然倒吊的部分，會讓雙眼與面部充血，但我推薦大家如果有機會不妨一試，樂趣非常多！」

David Corenswet在拍攝《超人》時需要長期吊威吔。（《超人》電影劇照）

《超人》男女主角David Corenswet及Rachel Brosnahan於海外宣傳活動期間接受《香港01》專訪。（莫匡堯 攝）

占士根重啟DC超級英雄宇宙的頭炮作品《超人》，復刻超人經典「紅底褲」造型，讓新任超人明顯與前任有明顯區別。Rachel Brosnahan作為現場的第三者視覺，笑言效果出奇地令人滿意：「我一直都支持有『紅底褲』的版本，尤其因為親眼看過兩款造型，我甚至忍不住用電話多角度偷拍、再傳送給David！當他走進場景中的第一剎，有『紅底褲』的版本讓我們覺得返老還童，更意外地讓人感動，就算明知是一班成年人在『扮鬼扮馬』，仍覺得十分興奮！」

《超人》復刻最經典的「紅底褲」制服造型。（《超人》電影劇照）

Rachel Brosnahan笑言看到超人的經典「紅底褲」，忍不住用電話多角度偷拍！（莫匡堯 攝）

《超人》除了Clark Kent以外，綠燈俠、鷹女與魔超人等一眾正反配角超級英雄均擁有超能力，Rachel Brosnahan飾演的Lois Lane作為「局外人」，談到渴望擁有的超能力時，David Corenswet隨即提議：「X光眼或者是最適合Lois Lane的超能力！畢竟她渴望能夠探索求真，可以看到每一個角落發生的事。」然而Rachel卻略帶保留地表示：「但我覺得可能隱形會更適合，最少在記者的工作上可以幫助她，更神不知鬼不覺地採訪。甚至如果能夠精通所有語言，亦是相當適合她的超能力！」

Rachel Brosnahan飾演的Lois Lane沒有超能力，只是一位普通的記者。（《超人》電影劇照）

Rachel Brosnahan笑言渴望擁有隱形的超能力！（莫匡堯 攝）

至於擁有多款超能力的超人，David Corenswet最實用的莫過於能夠幫助弱者的能力：「飛行與極速身手看似是最實用的能力，但我覺得他的神力更實用，譬如在飛機艙上能夠幫其他乘客搬行李到儲物倉，我比較享受那種滿足感！」對於David的超紳士舉動，Rachel Brosnahan馬上心心眼甜笑表示：「噢！真體貼溫柔！」

David Corenswet笑言超人的神力最實用，可以幫飛機乘客搬行李。（莫匡堯 攝）

David Corenswet超紳士的想法讓Rachel Brosnahan馬上心心眼！（莫匡堯 攝）

《超人》劇情設定中，超人能夠透過吸收陽光治療傷勢復元，談到兩位演員面對壓力、情緒低落時的自癒方法，Rachel Brosnahan首先分享指：「有時候只需要謹記大地永遠支撐扶持着你，所以我會在面對壓力或情緒低落時坐或臥在地板上，感受被承托的自在感。我馬上便能夠重新集中專注於己身，同時感到渺少與偉大！」David Corenswet則透露自己與超人在自癒方法上共通：「我跟超人一樣，曬太陽就可以！記得Nicholas Hoult憶述過我們第一次見面的時候，我在讀稿的房間外、坐在一張摺椅上、合上眼享受窗外僅曬進來的一束陽光。我覺得陽光有種讓我重新肯定自己、感受自己存在的力量，就算合上眼、望到透進來的一片白光，一樣讓我充滿力量！」