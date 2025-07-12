超人︱大衛科倫斯韋棄律師父母專業追夢　童星出身演莎士比亞名劇

DC超級英雄電影《超人》（SUPERMAN）已於香港及全球各地上映，電影由鬼才導演占士根（James Gunn）執導，大衛科倫斯韋（David Corenswet）接班成為新一代超人，打響頭炮重啟DCU全新世代！年僅32歲的大衛科倫斯韋與歷任超人一樣高大靚仔，然而出道以來一直集中於美國影視界發展，在亞洲及華語觀眾之間知名度不高，現在立刻為大家起底這位新世代男神，認識五件鮮為人知的成長經歷！

大衛科倫斯韋接班成為新一代超人，打響頭炮重啟DCU全新世代！（《超人》電影劇照）

大衛科倫斯韋與歷任超人一樣高大靚仔，然而在亞洲及華語觀眾之間知名度不高。（《超人》電影劇照）

童星出身、曾演莎士比亞名劇

大衛科倫斯韋於1993年在美國賓夕法尼亞州費城（Philadelphia）出生，父母均為律師、父親加入法律界前曾經在紐約表演舞台劇多年。大衛自幼對表演藝術興趣濃厚，9歲已經成為童星參演費城當地舞台劇演出，劇目包括莎士比亞名作《馬克白》（Macbeth）。

大衛科倫斯韋為童星出身，9歲已經參演舞台劇，更包括莎士比亞名劇《馬克白》。（GettyImages）

棄律師父母專業追夢

成年後，大衛科倫斯韋未有跟隨父母路向修讀法律，反而在州立大學修讀戲劇學系，期間主演及編劇作品《Following Chase》，亦在求學期間參與網絡劇製作，同時擔任演員、監製及編劇。

大衛科倫斯韋未有跟隨父母路向修讀法律，反而在州立大學修讀戲劇學系。（GettyImages）

畢業隨即出道成Netflix專業戶

2016年，大衛科倫斯韋畢業後隨即被電視劇導演相中出道，先後參演數部電視劇，亦曾於全球熱播的《紙牌屋》（House of Cards）、《福爾摩斯新傳》（Elementary）及《直覺追兇》（Instinct）等劇集裡特邀演出。大衛累積名氣與經驗後，成為Netflix專業戶，先後主演《The Politician》、《Hollywood》及《Look Both Ways》等劇集，亦因此讓他進軍大銀幕，參演《The Greatest Hits》及《龍捲風》（Twisters）等電影。

大衛科倫斯韋出道後活躍於電視劇演出，更成為Netflix專業戶。（GettyImages）

大衛科倫斯韋出道後活躍於電視劇演出，更成為Netflix專業戶。（GettyImages）

男神早已封盤、去年更榮升人父！

大衛科倫斯韋作為新一代超級英雄電影男神，風靡全球萬千少女心，但原來男神早已封盤，更於去年榮升人父！2023年，大衛與太太Julia Warner於新奧爾良成婚，婚禮更以大衛科倫斯韋猶太教及太太天主教的儀式共同進行，由一位神父及拉比（Rabbi）同時證婚。大衛與太太在去年迎來女兒出世，並為女兒的成長著想，搬回自己的出生地賓夕法尼亞州。

大衛科倫斯韋與太太Julia Warner出席《超人》首映禮！（GettyImages）