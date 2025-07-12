醬園弄｜女頂流去年連仆三作品被嘲冇演技　槍決戲搶FO洗脫負評

由導演陳可辛執導的電影《醬園弄》自上映後引來不少話題，除了女主角章子怡的演出大獲好評之外，女配角楊冪的演技亦備受肯定，特別是在被槍決的戲份，其情緒轉變明顯有節奏，演技大爆發洗脫了去年被指「演技十年如一日」的負評。

《醬園弄》自上映後引來不少話題。（《醬園弄》微博圖片）

在去年楊冪連推三部作品《哈爾濱一九四四》、《狐妖小紅娘月紅篇》及電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》，全都是「雷聲大雨點小」，收視及口碑均不佳，甚至被網民批評「演技十年如一日」沒有進步，連仆三作品更令她被選為「年度最失望演員」。

楊冪去年連仆三部作品。（《狐妖小紅娘月紅篇》微博圖片）

但在電影《醬園弄》中，楊冪的演技卻大有進步，令不少網民都激讚看到不一樣的楊冪。在《醬》中她飾演王許梅，是一位在監獄裡的囚犯，在監獄中她與章子怡有不少對手戲，因為同情對方，眼睛總表現出有溫度的情感，連陳可辛都激讚這一場戲，她們都演得相當好。

楊冪在電影中表演出色。（微博圖片）

楊冪演技大爆球。（微博圖片）

但最搶眼球的莫過於楊冪一場被搶決的戲份，為了呈現出對生命的最後掙扎，她出盡全力想求生，不斷擺動身體拒絕進入刑場，但當聽到槍聲時，她情緒立即轉換，瞬間嚇到失神，身體軟弱無力失去反抗力氣，盡現恐懼一面。在最後一刻，她依然求生拼命捶打自己腹部，以表自己真的是懷孕，但最後聽到自己的號碼時，其全身顫抖，眼神的恐懼及呼吸節奏都演得淋漓盡致，情緒轉變快且有節奏感，將驚恐、不解、痛恨、掙扎等情緒展現出來，這一場戲絕對是她的高光時刻。連她在拍完後在看回帶的時候，亦忍不住落淚，不少網民都被她這場戲驚艷，其亦為自己洗脫了「演技十年如一日」的負評。

槍決戲非常精彩。（微博圖片）

眼神的恐懼及呼吸節奏都演得淋漓盡致。（微博圖片）

楊冪看回帶時忍不住落淚。（微博圖片）