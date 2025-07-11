朱柏康談多年配音心得肥腸馬上取經　與陳茂賢赴韓：我都想有艷遇

日本人氣零食動畫電影《愉快動物餅大電影》今日（11日）舉行首映禮，為電影進行粵語配音的金像影后衛詩雅、劉俊謙、金像男配朱柏康及徐浩昌（肥腸）都有出席，一同慶祝電影於暑假檔期在香港上映。

《愉快動物餅大電影》舉行首映禮，為電影進行粵語配音的金像影后衛詩雅、劉俊謙、金像男配朱柏康及徐浩昌（肥腸）出席，一同慶祝電影於暑假檔期在香港上映。（莫匡堯 攝）

《愉快動物餅大電影》舉行首映禮，為電影進行粵語配音的金像影后衛詩雅、劉俊謙、金像男配朱柏康及徐浩昌（肥腸）出席，一同慶祝電影於暑假檔期在香港上映。（莫匡堯 攝）

劉俊謙為《愉快動物餅大電影》男主角「獅兄」配音。（莫匡堯 攝）

衛詩雅、朱柏康為《愉快動物餅大電影》角色小飛馬及馬卡龍博士配音。（莫匡堯 攝）

徐浩昌（肥腸）為《愉快動物餅大電影》角色大象配音。（莫匡堯 攝）

劉俊謙、衛詩雅、朱柏康及徐浩昌等出席《愉快動物餅大電影》首映禮。（莫匡堯 攝）

金像男配朱柏康、徐浩昌於《愉快動物餅大電影》首映禮上接受傳媒訪問，肥腸表示首次為動畫配音，新鮮感十足：「我今次第一次幫動畫配音，喺電影裡面幫大象配音，性格好沉穩、有擔當、有智慧，同我本人十分相似！連身型都係！因為要配好多反應位『嗚啊噢！』咁樣，所以我自己都配得好爽、玩得好開心！」

朱柏康與徐浩昌於《愉快動物餅大電影》首映上接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

朱柏康則表示自己此前曾長期擔任配音員，更即場分享經驗：「我今次幫馬卡龍博士配音，好似係劇情入面唯一一個人類。其實我有好多年從事配音工作，可能大家都聽過我好多作品，但低調啲！我哋做配音員會希望觀眾睇部戲、卡通片嘅時候，唔會諗起我哋真人，咁就係最好！」朱柏康更進一步分享配音心得：「當然即興方面唔會太多，因為角色個嘴開合五下，稿入面寫咗五六個字，就唔可以再加，但有陣時都有改對白嘅時候，例如改成觀眾更快、更容易明白嘅意思，有時會調整。」身邊的徐浩昌聽到前輩分享，馬上把握機會取經表示：「嘩！我袋咗好多錢落袋！」

朱柏康談到配音心得，徐浩昌馬上取經表示袋錢落袋。（莫匡堯 攝）

朱柏康早前與《破．地獄》導演陳茂賢赴韓國出席電影節，日前終於返港，談到韓國旅程，朱柏康興奮地表示：「可以同阿賢（陳茂賢）代表香港出席下啲大場面，都幾威水！」朱柏康曾於電影中飾演韓仔「Oppa」，被問到運用韓文的機會時，朱康則笑言：「坦白講，好多韓文都唔記得咗，最叻打招呼、講多謝！（艷遇？）我都想呀，靚女就好多！我哋兩個核突佬，咪兩個人囉！」

朱柏康笑言與陳茂賢赴韓出席電影節期間，並未有豔遇。（莫匡堯 攝）

徐浩昌作為ViuTV節目《膠戰》六位成員之一，第四季拍攝亦接近尾聲、即將播出。徐浩昌分享拍攝進度與預計播出日期：「好似九月播出，但因為未拍晒、製作須時，所以暫時希望九月播。拍剩好少，都係喺香港拍嘅部分。」