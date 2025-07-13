醬園弄懸案｜陳可辛經歷十年創作　「觀眾或覺得不像我的作品」

由陳可辛導演，改編自發生在1945年的上海女子詹周氏殺夫奇案的《醬園弄‧懸案》，是陳可辛跟金像影后章子怡首度合作，香港將於7月17日公映。而為宣傳這部電影，陳可辛在製作特輯中，親自帶觀眾揭秘幕後拍攝細節，而在香港舉行的傳媒邀請場，更現身分享，當中談到該劇本經歷近十年的創作，更考慮過拍成劇集。

《醬園弄‧懸案》自內地上映後，引來不少話題。（《醬園弄》微博圖片）

談到《醬園弄‧懸案》，大家都會立刻想到章子怡顛覆以往形象，化身「弒夫碎屍」的詹周氏，演繹小人物於時代洪流下的身世浮沉。早前發放的前導預告片，並非由電影片段剪輯而成，正是特別安排章子怡，在電影主場景重新拍攝，穿梭在狹窄而迂迴曲折的樓房梯間，牽引出從不同角落冒出來窺視她的眾多角色。章子怡為演活這個角色，造型上刻意讓眉毛缺失，又戴上牙齒不整齊的牙套，問到為何瞓身飾演？章子怡解釋：「我為這個角色著迷，因為她充滿反抗的力度。這不是一個簡單的案件，故事充滿了懸念，也充滿戲劇衝突和力量。」

章子怡為演活這個角色，造型上刻意讓眉毛缺失，又戴上牙齒不整齊的牙套。（《醬園弄‧懸案》劇照）

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而日前，陳可辛導演驚喜現身《醬園弄．懸案》全港首場媒體優先場，於開場前分享自己的創作緣由。久未在香港露面的陳可辛坦言這部新片是對自己很重要的作品，早在10年前已被劇本吸引，卻因為人物多、篇幅長、成本高等原因而未能開拍。「成件事10年最吸引我不是宗懸案，因為由頭到尾都知她殺咗人，奇就奇在當事人一直可活到2006年，90多歲才過身。中間出現過幫助她、害過她，佔過便宜、用文字聲援她的都有，這些故事都好難在一部電影展現出來，有試過轉拍劇，可惜亦沒有一個市場好讓這樣一部戲在全世界放映，直至疫情後有投資方再找我，主要是兩年前女性主義是非常重要的議題，但其實它不是一部女性主義電影。」

陳可辛導演驚喜現身《醬園弄．懸案》全港首場媒體優先場，於開場前分享自己的創作緣由。（許育民 攝）

至於作品在內地上畫後，出現不少雜音，包括作品不似陳可辛的風格。在這陳可辛便親自解說︰「部戲叫《醬園弄‧懸案》，其實應該叫《醬園弄第一部》，因為仲有第二部。我覺得上部都是一部完整的戲，但它不是全部，大家會覺得這是我拍過最唔似陳可辛的電影，但下半部會似番，因為我要爭取拍攝下半部，所以要剪接一個較為冷峻的上半部，聚焦在案件上。而我其實最想講是時代，一個人在命運下的無力感，如同微塵，所大部分想講的內容，都在下半部。」陳可辛更希望大家不要帶著「尋找誰是兇手」的心態入場。

案件當年轟動全上海。（《醬園弄‧懸案》劇照）

故事大綱：

根據民國四大奇案之一改編：1945年，上海新昌路小巷「醬園弄」中驚現駭人血案，瘦弱女子詹周氏（章子怡 飾）手刃親夫詹雲影（王傳君 飾）更碎屍16塊，並留在案發現場被上海市輔警察局長薛至武（雷佳音 飾）逮捕。案情看似明朗，唯獨屍體頭顱不知所終，真相一時撲朔迷離，輿論更是眾說紛紜，血案背後眾人相繼登場：樓下算命的宋瞎子（易烊千璽 飾）、鎖匠何慧賢（大鵬 飾）、獄中的大姐大王許梅（楊冪 飾）、離婚劇作家西林（趙麗穎 飾）等，所有人的命運都將被這宗殺夫懸案改寫……