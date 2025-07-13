張滿源被爆部分道歉錄音　網民質疑發文者動機：有人過份敏感

演員張滿源憑杜琪峯執導的《PTU》及電影在《死屍死時四十四》中飾演「死屍先生」而為人熟悉，日前（9日）被《離合戲》的拍攝團隊發聲明譴責，多次在未經同意的情況下觸碰女同事的手臂及大腿，並在工作期間使用了一些令女方感到冒犯和不安的語言。其後張滿源發聲明解釋事件來龍去脈，並列5點澄清。不過今日（13日）凌晨，有網民在Facebook群組「文人多說話」中，分享了一段張滿源事發當日道歉的部分錄音。

張滿源憑杜琪峯執導的《PTU》及電影在《死屍死時四十四》中飾演「死屍先生」而為人熟悉。（IG圖片）

張滿源曾在杜琪峯執導的《PTU》中飾演傳令員而入圍金像獎最佳新演員。（《PTU》劇照）

張滿源在錄音中發誓：「如果我有半刻係有心想觸摸，如果我係有半刻我心裡面有觸摸，我所有名譽，我可以同上地同任何人講我可以全部冇晒！如果我係有一刻係真心想觸摸你嘅，可以冇晒。」其後男髮型師就表示：「唔係有冇心，係觸摸咗，你要搞清楚呢一點先，OK？」而張滿源續指：「第一，Sorry，我返番去嗰件事嗰度，學校嗰度我完全係冇意識，學校嗰度係冇。如果，第二次喺架車上面，我會...而係擺咗真係擺咗喺大髀上面。嗰個情況我心裡面的確係，係有一刻我覺得我係take咗advantage喺佢（化妝師）身上。我的確係有『啊！』我的確係有，所以可能嗰一刻就係因為有覺得，可以有take依個advantage，所以我冇可以去做一個縮手好快嘅動作，依個我都要承認。係嘅，不過我冇印象係我為咗要掂你，而擺隻手喺你上面，我可以發誓係冇掂嘅」。

有網民在Facebook群組「文人多說話」中，分享了一段張滿源事發當日道歉的部分錄音。(Facebook截圖）

不過有不少網民聽到錄音後，反而力撐張滿源，指錄音跟他日前的聲明吻合，並指：「我信張滿源！」、「唔好再屈佢啦! 佢所承認既 "take advantage" 係佢條頸痛所以擺左隻手背, 利用左化妝師大脾黎 long 一long 住隻手呀, 唔係為左要掂佢。 一係就講晒成段錄音, 前文後理, 唔好淨係抄一句出黎。」、「個化妝師男友錄埋人音 背後動機耐人尋味 睇埋張滿源既詳盡解釋 同錄音十分吻合 似乎有人過份敏感」、「香港電影業就係俾嗰啲拖糧走數，同埋玩metoo老屈，加埋冇料到靠挑撥是非搞辦公室政治擦鞋上位嘅害群之馬搞臭曬。個化妝師擺明見李生冇名氣好恰先去玩X人，正一欺善怕惡垃X圾。」

點解下圖睇網民留言：