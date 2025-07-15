許恩怡赴紐約領「亞洲新星獎」　繼鄧麗欣後第二位香港演員奪該獎

香港新晉演員 許恩怡（Natalie），兩年間參與及主演電影《久別重逢》、《焚城》、《贖夢》、《搖籃凡世》與《無名指》等作品，而她與鄭伊健主演的《久別重逢》這一年期間亦不斷在世界不同影展參展，Natalie挾著香港演員這身份到世界各地宣揚亞洲電影。繼以《久別重逢》獲提名香港電影金像獎最佳女主角，Natalie在香港時間今晨舉行的紐約亞洲電影節獲頒發「亞洲新星獎」殊榮，Natalie與《久別重逢》團隊一同親赴紐約，見證此重要時刻。

許恩怡與鄭伊健主演的《久別重逢》，這一年期間亦不斷在世界不同影展參展，而香港時間今晨舉行的紐約亞洲電影節，許恩怡就獲頒發「亞洲新星獎」殊榮。（大會提供）

這次Natalie同時帶主演電影《久別重逢》與《搖籃凡世》赴紐約參與該影展，今晨更上台領獎，Natalie說：「好榮幸，好驕傲可以作為香港演員在紐約拿獎，因爲它代表到我們香港本地的團隊有多麼認真，用心地拍每一套戲。我也覺得自己很幸運，這幾年來一直跟一些很有經驗、很善良、很有想法的導演、演員和團隊合作。未來，讓我們繼續做好香港電影！」

許恩怡在戲中成為不少人心目中的初戀。（《久別重逢》電影劇照）

繼2018年鄧麗欣奪得此獎項，Natalie成為史上第二位香港演員奪得「亞洲新星獎」，問到她的未來目標？Natalie說：「簡簡單單的，只想繼續努力，腳踏實地地往前走。如果可以的話，在亞洲的其他地方拍戲，也想試一試一些其他題材，最近我覺得幫漫畫配音會很有趣。」

繼2018年鄧麗欣奪得此獎項，Natalie成為史上第二位香港演員奪得「亞洲新星獎」。（大會提供）

今次在紐約跟伊健哥哥「久別重逢」，問到Natalie有相約奪得「亞洲之星大獎」的伊健哥哥順道一同慶祝嗎？Natalie說：「沒時間呀，雖然我們全日開工，做訪問、參加記者會等，感覺也是一種慶祝，因爲我們團隊在一起的時候，氣氛總是好好、好溫暖。」

回港便要宣傳即將上映電影《無名指》，今年馬不停蹄為電影工作，Natalie說：「將來主要是宣傳《無名指》，然後八月也要去馬來西亞參加《搖籃凡世》的首映，好開心能夠在那裏上映，因爲畢竟是一個關於馬來西亞的故事，在馬來西亞拍的一套戲，也是導演和Fish（廖子妤）的家。」