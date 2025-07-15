衛詩雅揭秘影后四大獎品　換領刻名獎座竟與典禮版設計有分別？

「第43屆香港電影金像獎」今年四月圓滿舉行，衛詩雅憑《破．地獄》大熱奪得「最佳女主角」獎，首次榮封影后！衛詩雅作為出爐影后今日（15日）攜同典禮獲頒獎座，到金像獎辦事處換領刻有姓名的永久獎座，期間更拍片分享喜悅兼大曬豐富獎品！

衛詩雅憑《破．地獄》成為應屆香港電影金像獎出爐影后！（陳順禎 攝）

衛詩雅到金像獎辦事處換領刻名版本獎座。（衛詩雅IG影片截圖）

衛詩雅到金像獎辦事處換領刻名版本獎座。（衛詩雅IG影片截圖）

衛詩雅乘坐升降機時，從布袋取出金像獎座、高舉至空中笑言：「我哋係咪要咁樣拎住入去？」到達金像獎辦事處後，目睹巨型金像獎雕塑，馬上開玩笑表示：「係咪換呢個啊？」大想頭之餘，似乎演技實力與臂力一樣出色！

衛詩雅笑言要高舉影后獎座到辦事處換獎！（衛詩雅IG影片截圖）

衛詩雅笑言要高舉影后獎座到辦事處換獎！（衛詩雅IG影片截圖）

衛詩雅更開玩笑指要捧走金像雕象！（衛詩雅IG影片截圖）

衛詩雅將頒獎禮上獲得的獎座與刻名版獎座「一手交一手」時，並排對比兩個獎座分別，衛詩雅表示兩者重量與外觀一樣，其中刻名紀念版獎座顯呈磨沙啞色、典禮版本則亮面反光，估計與設計出廠年代有關，亦可能與多位得獎者曾經繼承所致。

左邊的典禮版影后獎座明顯亮面光滑，右邊刻名版則呈磨沙啞色。（衛詩雅IG影片截圖）

衛詩雅則表示兩個獎座都份量十足！（衛詩雅IG影片截圖）

在獎座以外，衛詩雅亦獲得名牌風筒、巨型典禮海報、證書及飛行里數作為禮品，雖然衛詩雅未能透露具體所獲里數，但表示所有得獎人飛行里數總額高達100萬里，平均每位得獎人獲分約5萬里，約可兌換香港至北歐單人來回機票一套！

衛詩雅揭秘影后四大獎品，包括名牌風筒、飛行里數、證書及一張巨型肖像海報。（衛詩雅IG影片截圖）

衛詩雅揭秘影后四大獎品，包括一個名牌風筒。（衛詩雅IG影片截圖）

衛詩雅揭秘影后四大獎品，包括飛行里數。（衛詩雅IG影片截圖）

衛詩雅揭秘影后四大獎品，包括飛行里數。（衛詩雅IG影片截圖）

衛詩雅揭秘影后四大獎品，包括飛行里數。（衛詩雅IG影片截圖）

衛詩雅揭秘影后四大獎品，包括一封證書。（衛詩雅IG影片截圖）

衛詩雅揭秘影后四大獎品，包括一封證書。（衛詩雅IG影片截圖）

衛詩雅揭秘影后四大獎品，包括張肖像海報。（衛詩雅IG影片截圖）