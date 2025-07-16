李連杰拒出席親友喪禮被誤解無人性　睿智回應參透生死顯佛法高深

62歲國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰，自從十多年前被診斷患有甲狀疾病，一直受健康問題困擾，產量大減幾近絕跡大銀幕，轉而潛心學佛。早前李連杰接受內地媒體訪談，論到生命議題時，坦言參透已生死道理，因此近年幾近不參加親朋戚友的喪禮。李連杰的言論公開後，卻被網民誤解用意，竟被責怪「太沒人性、忘了交情」，然而李連杰的境界之高深，亦實非尋常大眾所能參悟。

62歲國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰，近年因病產量大減幾近絕跡大銀幕，轉而潛心學佛。（李連杰微博圖片）

李連杰早前接受內媒《三聯生活周刊》專訪，談到修研佛法後對生命觀念的變化，他坦言已看淡一切人生無常、視為大自然循環之間的現象；對於日漸年邁，經歷周遭親朋離世而遺憾，李連杰回應時反問：「為甚麼遺憾呢？」認為因生死感到傷痛為「卡在遊戲裡的人幹的事」。

李連杰日接受內媒專訪談到修研佛法後對生命觀念的變化。（李連杰微博圖片）

李連杰進一步分享自己參悟的道理：「電視劇裡整天說『唉呀，你死了，我都沒見你最後一面，當時你說要買個包包，我都沒給你買啊』，從古至今的電視劇，到現在仍然是如此，我身邊的人死，大家可能已經習慣了，我不會去葬禮，人說『你太沒人性了、太沒交情了』，我說『哥兒們，沒有人不死親人的』」看法闊達、足顯佛法高深。

李連杰坦言自己拒出席親友喪禮被誤解為無人性。（視覺中國）

對於生死，李連杰更透露幼女由於19歲時患上抑鬱症，因此不時萌生輕生念頭，直到女兒行出病症的陰霾，便開通地傾談生死與遺產計劃，二人亦從不視話題為禁忌：「我們就是非常坦誠的，因為這是很必然的事情。」李連杰坦言生前交往傾談，死後便不會留下遺憾，然而不少人均活於難以坦誠面對的境地，睿智回應指：「我們已經出生了，就必然死亡。」