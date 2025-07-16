電影冰河︱內地半年票房創10年新低響警號　盜版猖獗致命傷難根除

香港電影業自去年起陷入冰河期，隨經濟下滑難覓投資開拍新戲，戲院亦出現嚴重結業潮。然而影業嚴峻形勢亦不侷限於本港，據指內地電影業亦出現步入寒冷的趨勢，報道指內地戲院近三個月內，無人入場的「神功戲」空置場次高達四成，分析指市場受到短劇、網絡短片等替代娛樂產品衝擊，導致電影製作成本下滑、吸引力大減的惡性循環，加上盜版問題猖獗，令電影市場響起警號。

內地電影業亦出現步入寒冷的趨勢，報道指內地戲院近三個月內，無人入場的「神功戲」空置場次高達四成。（視覺中國）

2025年中國電影市道一度受《哪吒之魔童鬧海》刺激，締造150億元人民幣票房的歷史性奇蹟。據媒體報道數據顯示，內地電影上半年收報292億3100萬元人民幣票房，對比去年增幅高達23%，然而扣除《哪吒2》票房後、成績卻遠遜歷年，三月至六月每月平均票房不足20億元，全國影院每場入場觀眾平均人數下跌至2至4人，無人入場的「神功戲」空置率更高達40%，即每10場放映中有4場全院空置！

2025年中國電影市道一度受《哪吒之魔童鬧海》刺激，締造150億元人民幣票房的歷史性奇蹟。（《哪吒2》劇照）

目前正值暑假檔期，然而六月全國票房僅收報19億元人民幣，為十年以來新低。據報內地大城市長沙一所影城，自三月起取消開設上午場次，然而下午入場人次依然低於預期，個別放映僅有約10人購票入場，人流更多的影院人次亦只有約18人，情況引起外界關注。

內地戲院入場人次下降情況引起外界關注。（視覺中國）

對於入座率下降問題，內地業界人士分析指，觀眾傾向僅入場收看大製作，中小型作品則選擇留待個人影音裝置上收看，隨短劇、網絡短片等替代娛樂產品興起與普及，觀眾娛樂形式亦隨之變化。同時，由於投資拍攝短劇等影視產品利潤分成高於在院線上映，因此投資者亦卻步、傾向降低電影製作成本，讓整體製作費下滑、吸引力更見疲弱，亦造成觀眾選擇性進入戲院的惡性循環。

隨內地短劇、網絡短片等替代娛樂產品興起與普及，觀眾娛樂形式亦隨之變化。（視覺中國）

在市場疲弱同時，盜版猖獗亦為內地影業打重壓力。內地盜版電影觀看渠道繁多，衍生大量方便觀眾收看盜版電影的產品，據指能夠收看最新荷里活電影、串流影視作品及港產影視作品，因為格價低廉受到觀眾歡迎。盜版問題如野草燒不盡，對電影業及戲院業帶來致命影響，且日益嚴重，相信短期內亦難以根除。